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В Гродненском районе пожар повредил магазин, в Витебске — три сарая, принадлежащих ЖЭУ
30.07.2018 07:39 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 30 июля. Три сарая повреждено в результате пожара в ночь на 30 июля в Витебске. Строения принадлежат ЖЭУ № 5 Октябрьского района. ЧП произошло в ночь на 30 июля, сообщает областное управление МЧС. Причина пожара устанавливается.
Кроме того, в деревне Локно Гродненского района огонь уничтожил кровлю, повредил стены, товар и имущество в деревянном одноэтажном здании магазина товаров повседневного спроса. И здесь, по информации регионального управления МЧС, причина пожара устанавливается.
БелаПАН.
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Минск, 30 июля. Три сарая повреждено в результате пожара в ночь на 30 июля в Витебске. Строения принадлежат ЖЭУ № 5 Октябрьского района. ЧП произошло в ночь на 30 июля,...
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