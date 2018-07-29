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60 автомобилей с тайниками были изъяты Брестской таможней

30.07.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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60 автомобилей с тайниками были изъяты Брестской таможней
С начала года Брестской таможней изъято 60 транспортных средств, в оборудованных тайниках которых граждане пытались незаконно переместить товар через границу. В связи с увеличением числа подобных правонарушений Брестская таможня напоминает гражданам, что в соответствии с законодательством разрешается как ввоз на таможенную территорию ЕАЭС, так и вывоз с такой территории в качестве товаров для личного пользования:

— табака и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г. табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г., физическим лицом, достигшим 18-летнего возраста;

— этилового спирта, алкогольных напитков и пива общим объемом не более 5 л, физическим лицом, достигшим 18-летнего возраста.

В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь в случае перемещения товаров в оборудованном тайнике транспортного средства предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с конфискацией товаров и автомобиля. 

Брестская таможня                                                   

 
 
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С начала года Брестской таможней изъято 60 транспортных средств, в оборудованных тайниках которых граждане пытались незаконно переместить товар через границу.
 
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