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В Гродно в Немане утонул мужчина. Устанавливается его личность

30.07.2018 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно около Румлевского моста вечером в минувшую пятницу утонул мужчина. Его тело водолазы нашли только утром в субботу, сообщает «Гродненская правда».


Фото носит иллюстративный характер

Информация о том что в районе моста утонул мужчина, поступила на спасательную станцию Лососно в пятницу вечером от дежурного Октябрьского РОВД.

Водолазы выехали на место, но поиски в ночное время суток результатов не принесли. В субботу в 10.32 тело утонувшего было поднято из воды. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

С начала года в реках и водоемах области утонули уже 34 человека (в том числе пятеро детей). 27 человек, терпящих бедствие на воде, спасены. За прошлый год было 15 утонувших и 4 спасенных. В области действует десять спасательных станций и 17 постов.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно около Румлевского моста вечером в минувшую пятницу утонул мужчина. Его тело водолазы нашли только утром в субботу.
 
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