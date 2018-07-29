В Гродно в Немане утонул мужчина. Устанавливается его личность

В Гродно около Румлевского моста вечером в минувшую пятницу утонул мужчина. Его тело водолазы нашли только утром в субботу, сообщает «Гродненская правда».



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Информация о том что в районе моста утонул мужчина, поступила на спасательную станцию Лососно в пятницу вечером от дежурного Октябрьского РОВД.

Водолазы выехали на место, но поиски в ночное время суток результатов не принесли. В субботу в 10.32 тело утонувшего было поднято из воды. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

С начала года в реках и водоемах области утонули уже 34 человека (в том числе пятеро детей). 27 человек, терпящих бедствие на воде, спасены. За прошлый год было 15 утонувших и 4 спасенных. В области действует десять спасательных станций и 17 постов.