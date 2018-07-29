Жарко и без дождей. Погода в Гродно и области на неделю

На предстоящей неделе, как и на предыдущей, на Гродненщине будет жарко, но уже без дождей. По данным сайта pogoda.by, столбик термометра в некоторые дни поднимется до +30 °C. Все дни будут солнечными и безветренными.





В понедельник, 30 июля, в Гродненской области будет жарко и солнечно. Днем — переменная облачность. Температура днем — +28…30 °C.

Во вторник, 31 июля, облачно с прояснениями, вечером — ясно. Дождей не будет. Температура днем — +28…30 °C.

В среду, 1 августа, все время ясно и жарко. Слабый ветер. Температура днем +27…29 °C.

В четверг, 2 августа, утром и вечером — небольшая облачность, днем — ясно. Температура воздуха утром +20…22 °C, днем +26…28 °C.

В пятницу, 3 августа, небольшая облачность. Температура днем +27…29 °C.

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