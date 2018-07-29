В Борисове прошел крестный ход

В крестном ходе приняли участие: секретарь Борисовского епархиального управления, настоятель храма в честь святого Архистратига Михаила аг. Зембин протоиерей Андрей Капульцевич; благочиннный I Борисовского церковного округа, настоятель Христо- Рождественского храма в г. Борисове протоиерей Александр Вербило; ключарь кафедрального собора, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в г. Борисове протоиерей Павел Яцукович; духовенство собора и I Борисовского благочиния.

Крестный ход прошёл по старой части города Борисова к строящемуся в районе улицы Мелиоративной храму святого равноапостольного князя Владимира. Там епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершил чин освящения закладного камня в основание строящегося Владимирского храма. По окончании чина освящения владыка Вениамин обратился к собравшимся со словом назидания, поздравив всех с престольным праздником и пожелав отцу-настоятелю скорейшего завершения строительства.

В свою очередь настоятель Владимирского прихода протоиерей Павел Яцукович тепло поблагодарил владыку за оказанный визит и совместную молитву.

Далее всех ждали угощения, солдатская каша и концерт, подготовленный греческими друзьями.