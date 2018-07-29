ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-премьер и министры проведут в августе приемы граждан в Совмине

30.07.2018 11:30 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Вице-премьер и министры проведут в августе приемы граждан в Совмине
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, а также руководители министерств проведут в августе личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Анатолий Калинин проведет прием граждан 1 августа, министр архитектуры и строительства Анатолий Черный - 3 августа, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 8 августа. На 10 августа запланирована встреча с гражданами министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, на 15-е - министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца.

Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак проведет личный прием 17 августа, министр иностранных дел Владимир Макей - 22 августа, министр финансов Владимир Амарин - 24 августа, министр информации Александр Карлюкевич - 29 августа. Прием у министра жилищно-коммунального хозяйства Александра Терехова запланирован на 31 августа.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов ведется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, а также руководители министерств проведут в августе личные приемы граждан, их...
 
Новости дня
Новости общества
 
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен по юго-западу Беларуси 31 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика