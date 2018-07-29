Вице-премьер и министры проведут в августе приемы граждан в Совмине

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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, а также руководители министерств проведут в августе личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Анатолий Калинин проведет прием граждан 1 августа, министр архитектуры и строительства Анатолий Черный - 3 августа, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - 8 августа. На 10 августа запланирована встреча с гражданами министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, на 15-е - министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца.

Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак проведет личный прием 17 августа, министр иностранных дел Владимир Макей - 22 августа, министр финансов Владимир Амарин - 24 августа, министр информации Александр Карлюкевич - 29 августа. Прием у министра жилищно-коммунального хозяйства Александра Терехова запланирован на 31 августа.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов ведется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-