ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен по юго-западу Беларуси 31 июля

30.07.2018 11:30 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен по юго-западу Беларуси 31 июля

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен по юго-западу Беларуси 31 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно по юго-западу страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - плюс 24-30.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен по юго-западу Беларуси 31 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно в Немане утонул мужчина. Устанавливается его личность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика