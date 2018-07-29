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Граждан Беларуси среди пострадавших от землетрясения на острове в Индонезии нет

30.07.2018 12:21 — Новости Общества | БелТА  
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Граждан Беларуси среди пострадавших от землетрясения на острове в Индонезии нет
Фото EPA

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси среди пострадавших от землетрясения на острове Ломбок в Индонезии нет. Такая информация размещена в официальном твиттер-аккаунте посольства Беларуси в Индонезии, сообщает БЕЛТА.

"По предварительной информации МИД Индонезии, среди иностранных граждан, пострадавших от землетрясения на острове Ломбок, граждане Республики Беларусь не выявлены. Посольство продолжает отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении.

За помощью белорусы могут обращаться по телефону экстренной связи с консульским сотрудником посольства в Индонезии +6287777700212.

Как сообщалось, землетрясение, которое произошло 29 июля на индонезийском острове Ломбок, спровоцировало сход оползней на горе Ринджани. В результате многие туристические тропы были закрыты. Сотни туристов, среди которых граждане Канады, США, Великобритании, Франции, Нидерландов, не смогли спуститься с горы.

По данным местных властей, люди находятся в безопасности, в ближайшее время их эвакуируют. По последним данным, жертвами землетрясения 29 июля стали 16 человек, 162 получили ранения. В результате подземных толчков разрушено более тысячи зданий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси среди пострадавших от землетрясения на острове Ломбок в Индонезии нет. Такая информация размещена в официальном...
 
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