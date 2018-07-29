Белорусские аграрии намолотили более 2 млн. тонн зерна

По данным на 30 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 713,7 тыс. га, что составляет 33,4% запланированной площади.

Всего по стране намолочено свыше 2 млн. т зерна при средней урожайности 29 ц/га. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017 году по состоянию на 30 июля аграрии намолотили 519,5 тыс. т зерна. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 66,4% от плана. В Гродненской области убрано 51,7% площадей, Минской – 32,7%, Гомельской – 28,3%, Витебской – 12,29% и Могилевской – 8,18% площадей.

БЕЛТА.



