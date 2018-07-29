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Белорусские аграрии намолотили более 2 млн. тонн зерна
30.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
По данным на 30 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 713,7 тыс. га, что составляет 33,4% запланированной площади.
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По данным на 30 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 713,7 тыс. га, что составляет 33,4% запланированной площади. Всего по стране намолочено свыше 2 млн. т...
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