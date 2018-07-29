30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлена административная ответственность за лишние суммы в жировках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Портал коммунальной грамотности.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен статьей 11.83 "Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей".

Включение должностными лицами организаций, которые занимаются эксплуатацией жилфонда и предоставляют ЖКУ или которые начисляют плату за ЖКУ и плату за пользование жилым помещением, лишних сумм в жировку влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин (1 БВ сейчас Br24,5), пояснил юрист Александр Горбач. Речь идет о включении сумм за ЖКУ, превышающих стоимость услуг, оказанных потребителю, либо сумм платы за дополнительные ЖКУ без заключения соответствующих договоров на их оказание с потребителями, либо иных платежей, включение которых в извещение не предусмотрено законодательством.

По словам эксперта, согласно ч.2 указанной статьи те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин.

Изменения вступают в силу с 29 октября текущего года.-0-