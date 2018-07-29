ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомельской области число стобалльников ЦТ увеличилось более чем на 40%

30.07.2018 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Количество учащихся Гомельской области, получивших на централизованном тестировании результат в 100 баллов, в нынешнем году увеличилось на 42,8% по сравнению с прошлогодней кампанией. Об этом сообщил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин. В этом году максимальный результат в 100 баллов на ЦТ получили 50 учащихся, в прошлом году — 35.


«По результатам сдачи ЦТ Гомельский регион имеет очень хорошие результаты практически по всем предметам и занимает лидирующую позицию в стране», — сказал Сергей Порошин. Он также отметил, что уже второй год подряд ребята Гомельской области принимают участие в централизованном тестировании по китайскому языку.

Всего выпускниками общеобразовательных школ, лицеев, гимназий в регионе стали более 8 тысяч учащихся. Среди них 489 медалистов — это на 61 больше по сравнению с 2017 годом.

Начальник главного управления образования обратил внимание, что в регионе растет количество желающих поступать на педагогические специальности. «В этом году мы выполнили план целевого набора на педагогические специальности и уже видим заинтересованность в поступлении на эти специальности в 2019 году», — сказал Сергей Порошин. Причем увеличилось и число медалистов, желающих в будущем связать свою жизнь с педагогической деятельностью.

«Задача, которую мы ставили ранее, — сравнять уровень качества образования в городских и сельских школах — практически достигнута», — констатировал Сергей Порошин. Об этом свидетельствуют в том числе результаты централизованного тестирования. Представитель облисполкома добавил, что данные пока анализируются, однако уже сейчас в десятке лучших в регионе наряду с областным центром можно назвать Речицкий, Жлобинский, Добрушский, Лельчицкий, Хойникский, Калинковичский, Ельский районы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего выпускниками общеобразовательных школ, лицеев, гимназий в регионе стали более 8 тысяч учащихся. Среди них 489 медалистов - это на 61 больше по сравнению с 2017...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские аграрии намолотили более 2 млн. тонн зерна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика