В Гомельской области число стобалльников ЦТ увеличилось более чем на 40%

Количество учащихся Гомельской области, получивших на централизованном тестировании результат в 100 баллов, в нынешнем году увеличилось на 42,8% по сравнению с прошлогодней кампанией. Об этом сообщил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин. В этом году максимальный результат в 100 баллов на ЦТ получили 50 учащихся, в прошлом году — 35.





«По результатам сдачи ЦТ Гомельский регион имеет очень хорошие результаты практически по всем предметам и занимает лидирующую позицию в стране», — сказал Сергей Порошин. Он также отметил, что уже второй год подряд ребята Гомельской области принимают участие в централизованном тестировании по китайскому языку.

Всего выпускниками общеобразовательных школ, лицеев, гимназий в регионе стали более 8 тысяч учащихся. Среди них 489 медалистов — это на 61 больше по сравнению с 2017 годом.

Начальник главного управления образования обратил внимание, что в регионе растет количество желающих поступать на педагогические специальности. «В этом году мы выполнили план целевого набора на педагогические специальности и уже видим заинтересованность в поступлении на эти специальности в 2019 году», — сказал Сергей Порошин. Причем увеличилось и число медалистов, желающих в будущем связать свою жизнь с педагогической деятельностью.

«Задача, которую мы ставили ранее, — сравнять уровень качества образования в городских и сельских школах — практически достигнута», — констатировал Сергей Порошин. Об этом свидетельствуют в том числе результаты централизованного тестирования. Представитель облисполкома добавил, что данные пока анализируются, однако уже сейчас в десятке лучших в регионе наряду с областным центром можно назвать Речицкий, Жлобинский, Добрушский, Лельчицкий, Хойникский, Калинковичский, Ельский районы.