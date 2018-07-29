В Гродно женщины рассчитались в кафе российскими рублями и получили неплохую сдачу в белорусских

В минувшие выходные в одном из уличных кафе города две женщины расплатились российскими рублями. Продавщица, получив 200 рублей соседней страны (6,27 белорусских), выдала сдачу белорусскими, отсчитав 195 рублей, сообщает портал hrodna.life.





— Две женщины, с виду туристки, заказали у меня пиво на 5 рублей 50 копеек, но когда нужно было рассчитываться, то подсунули 200 российских рублей, — рассказывает продавщица. — Я заметила и сказала, что это не наши деньги, что таких никогда не видела. А одна из них мне в ответ, что это белорусские деньги и ей никто не меняет их, потому что крупная сумма.

Девушка все-таки приняла купюру. При просмотре видео с камеры наблюдения видно, как женщины, которые пришли с российскими деньгами, очень нервничали на кассе и постоянно поглядывали в сторону камеры.



Фото: hrodna.life

— Не знаю почему, но я взяла у этих женщин деньги и дала сдачу. Возможно, это произошло из-за большого потока людей. Женщины не пересчитали деньги, быстро выпили пиво и ушли.

Cейчас продавщица вспоминает, что женщины явно разбирались в валюте, так как одна из них еще что-то покупала на 5 рублей.

Когда в кафе поняли, что их обманули, вызвали милицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.