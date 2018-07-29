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На завтра объявлен оранжевый уровень опасности

30.07.2018 13:02 — Новости Общества | БT  
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Вчера самая высокая температура была зафиксирована в Лунинецком районе + 32. В Минске + 31,5. Но это далеко не рекорд.
 
Теги: Минск
 
 
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Эту неделю синоптики обещают жаркой. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. В основном без осадков. Только в отдельных районах по юго-западу страны...
 
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