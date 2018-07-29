Мужчина нанял киллера, чтобы отомстить за смерть сына

Сотрудники витебской милиции задержали 51-летнего мужчину по обвинению в организации убийства девушки. По версии следствия, он нашел киллера, чтобы отомстить за смерть собственного сына. Подробности сообщает УВД Витебского облисполкома.





Еще весной милиции стало известно, что 51-летний житель городского поселка Богушевск (Сенненский район) активно ищет исполнителя для заказного убийства.

«Целью наемного убийцы должна была стать 21-летняя односельчанка. Жизнь молодой женщины заказчик оценил в 1 тысячу долларов», — рассказали в УВД.

Оказалось, год назад мужчина потерял в аварии 16-летнего сына. В том ДТП местная жительница — та самая девушка — управляя Ford Focus зацепила обочину на закруглении дороги, потеряла управление и выехала на встречную полосу. Там на полной скорости врезалась в «Ниву». В результате ДТП погибли двое пассажиров Ford (в том числе сын фигуранта).

Виновной в ДТП была признана водитель Ford, ее осудили на 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Но отец решил отомстить за сына.

По материалам дела, мужчина искал киллера в России и Беларуси. Сотрудники ГУБОПиК вышли на 38-летнего белоруса, проживающего в РФ, который получил такое предложение.

Дальнейшие события проходили под контролем оперативных сотрудников. Как говорят в милиции, заказчик избегал телефонных и других контактов — только личные встречи. Судя по всему, для сбора всех доказательств была проведена операция как в истории с журналистом Аркадием Бабченко. Вот что пишет милиция:

«В качестве доказательства выполненной работы условный киллер предоставил фотографию жертвы с отчленением конечности, изготовленную при помощи фотомонтажа. Мучительная смерть — было одно из необходимых условий договора. После того, как заказчик детально обговорил условия последующей оплаты выполненной работы, он был задержан», — рассказали в УВД.

27 июля в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 16, п. 12 ч. 2 ст. 139 УК. Он арестован и содержится в ИВС.

Известно, что фигурант — гражданин Армении, имевший в Беларуси вид на жительство.