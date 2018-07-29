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Представители ряда оппозиционных партий и организаций потребовали немедленно прекратить уголовное дело в отношении Федынича и Комлика

30.07.2018 11:55 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 30 июля. Представители ряда оппозиционных партий и организаций Беларуси, среди которых движение "За Свободу", оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия", Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и Объединенная гражданская партия, требуют немедленно прекратить уголовное дело в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Об этом говорится в заявлении, распространенном 30 июля перед началом суда над лидерами профсоюза РЭП.

Подчеркивается, что процесс по делу Федынича и Комлика связан с надуманными обвинениями в неуплате налогов. Такая практика властями ранее использовалась в отношении правозащитного центра "Весна" и его руководителя Алеся Беляцкого, отмечается в заявлении.

"В связи с этим заявляем: уголовное дело в отношении лидеров Белорусского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности носит заказной политический характер и преследует цель парализовать работу профсоюза РЭП, который наиболее активно выступает в защиту социально-экономических прав белорусов и оказывает реальную помощь в восстановлении нарушенных прав, — говорится в документе. — Произвольное использование уголовного законодательства с целью преследования политических оппонентов является недопустимым и возвращает Республику Беларусь в эпоху тоталитаризма".

Представители демсил считают, что институты гражданского общества должны поддерживаться государством, а не уничтожаться за свою независимую и принципиальную позицию. Они отмечают, что без сильного гражданского общества невозможны демократические реформы в стране.

"Требуем немедленно прекратить уголовное дело в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика, а их права восстановить в полном объеме. Лиц, виновных в неправовых действиях по преследованию лидеров независимого профсоюза, необходимо привлечь к ответственности", — говорится в заявлении.

Уголовное дело было возбуждено в августе прошлого года. Федынича и Комлика обвиняют по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере). По данным Следственного комитета, они незаконно открыли счет в литовском банке, на который поступала иностранная валюта от нерезидентов Беларуси. В 2011 году на этот счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности и налоговой декларации профсоюза. Сумма неуплаченных налогов оценивается более чем в 22 тыс. рублей.

Международные профцентры и белорусские правозащитные организации призвали власти Беларуси прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика, считая его политическим. А сам Федынич предполагал, что "власть может использовать приговор по делу профсоюзов для зачистки перед президентскими выборами 2020 года".

Белорусский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) действует с 1990 года. Некоторое время он был одним из самых многочисленных и насчитывал около 275 тысяч членов. До 2003 года профсоюз РЭП формально входил в состав провластной Федерации профсоюзов Беларуси, оставаясь при этом самостоятельной в своих решениях организацией.

Теперь РЭП входит в состав Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП).
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 30 июля. Представители ряда оппозиционных партий и организаций Беларуси, среди которых движение "За Свободу", оргкомитет по созданию партии...
 
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