Иностранцы смогут зарегистрироваться в Беларуси через интернет

Регистрация иностранцев в органах внутренних дел через интернет может начаться в Беларуси уже в 2019 году.

Об этом начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал в интервью на телеканале ОНТ .

Бегун напомнил, что иностранцы, приехавшие в Беларусь, должны зарегистрироваться в милиции в течение пяти дней, за исключением праздничных и выходных.

«Кроме того, за иностранца регистрацию осуществляют агроусадьбы, гостиницы или те организации, которые уполномочены на проведение этой процедуры. Также мы внесли предложение о том, чтобы перейти на процедуру регистрации через интернет. Думаю, что со следующего года такая услуга уже будет реализована для иностранцев, временно пребывающих на территории Беларуси», — пояснил представитель ведомства.

Напомним, что недавно Александр Лукашенко своим указом продлил срок безвизового пребывания граждан ряда мировых государств в Беларуси до 30 дней. В документе актуализирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: из него исключены страны, с которыми Беларусь заключила двусторонние соглашения о взаимной отмене виз.