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Иностранцы смогут зарегистрироваться в Беларуси через интернет
30.07.2018 14:24 — Новости Общества | БДГ
Регистрация иностранцев в органах внутренних дел через интернет может начаться в Беларуси уже в 2019 году.
Об этом начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал в интервью на телеканале
Бегун напомнил, что иностранцы, приехавшие в Беларусь, должны зарегистрироваться в милиции в течение пяти дней, за исключением праздничных и выходных.
«Кроме того, за иностранца регистрацию осуществляют агроусадьбы, гостиницы или те организации, которые уполномочены на проведение этой процедуры. Также мы внесли предложение о том, чтобы перейти на процедуру регистрации через интернет. Думаю, что со следующего года такая услуга уже будет реализована для иностранцев, временно пребывающих на территории Беларуси», — пояснил представитель ведомства.
Напомним, что недавно Александр Лукашенко своим указом
Также власти планируют увеличить срок пребывания иностранцев в Беларуси
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Регистрация иностранцев в органах внутренних дел через интернет может начаться в Беларуси уже в 2019 году.
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