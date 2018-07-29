ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иностранцы смогут зарегистрироваться в Беларуси через интернет

30.07.2018 14:24 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Регистрация иностранцев в органах внутренних дел через интернет может начаться в Беларуси уже в 2019 году. 

Об этом начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал в интервью на телеканале ОНТ.

Бегун напомнил, что иностранцы, приехавшие в Беларусь, должны зарегистрироваться в милиции в течение пяти дней, за исключением праздничных и выходных. 

«Кроме того, за иностранца регистрацию осуществляют агроусадьбы, гостиницы или те организации, которые уполномочены на проведение этой процедуры. Также мы внесли предложение о том, чтобы перейти на процедуру регистрации через интернет. Думаю, что со следующего года такая услуга уже будет реализована для иностранцев, временно пребывающих на территории Беларуси», — пояснил представитель ведомства.

Напомним, что недавно Александр Лукашенко своим указом продлил срок безвизового пребывания граждан ряда мировых государств в Беларуси до 30 дней. В документе актуализирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: из него исключены страны, с которыми Беларусь заключила двусторонние соглашения о взаимной отмене виз.

Также власти планируют увеличить срок пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации. Как рассказал начальник отдела департамента по гражданству и миграции МВД Вадим Заборонок, МВД хочет увеличить срок нахождения иностранцев без регистрации до 10 дней, иностранцев в агроусадьбах и санаториях могут и вовсе освободить от регистрации на весь срок пребывания там. Кроме того, будет предусмотрена возможность бесплатной регистрации через интернет. Сейчас законопроект находится в Администрации президента. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регистрация иностранцев в органах внутренних дел через интернет может начаться в Беларуси уже в 2019 году. 
 
Новости дня
Новости общества
 
Мужчина нанял киллера, чтобы отомстить за смерть сына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика