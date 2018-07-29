Представители Кировщины приняли участие в «Большой бард-рыбалке»





Международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» в девятый раз проходил в Быховском районе Могилевской области – на берегу Чигиринского водохранилища.

Фестиваль, который на протяжении трех дней проходил под открытым небом, объединил музыку, спорт, экотуризм, здоровый и активный отдых. По традиции в его рамках прошли: конкурс авторской песни «Гитара по кругу», концерты авторской песни, банный праздник, мастер-классы по различным видам массажа, арома- и фитотерапии, соревнования по рыбной ловле и приготовлению ухи.

Участие в празднике приняли представители Кировщины — сотрудники районного Центра социального обслуживания населения.