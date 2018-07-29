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А ты хочешь стать юным спасателем?

30.07.2018 — Новости Общества | Единство  
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Достаточно трудно отыскать ребенка, который равнодушно отнесется к пожарной машине и форме спасателя – детишки с огромным энтузиазмом рассматривали атрибуты спасителей, технику специального назначения, а также задавали множество вопросов о несении службы. В свою же очередь работники МЧС раскрыли секреты ежедневной службы и поделились с ребятами историями о тушении пожаров, спасении людей и животных.

После увлекательной экскурсии ребятам было предложено пройти три уровня игры «Школа юного спасателя», чтобы получить гордое звание юного спасателя. Соревнование разгорелось не на шутку, ребята активно участвовали в эстафете «Спортивного уровня», показали отличные знания на теоретическом уровне.
На завершающем, развлекательном этапе игры, ребята прошли практическое обучение от спасателей, им представилась возможность «пострелять» водой по мишени, которую нужно было сбить из пожарного ствола.

По итогу соревнований был определен победитель. Всем участникам вручены призы и сертификаты с присвоением звания «Юный спасатель». В свою очередь ребята поздравили спасателей с профессиональным праздником и обещали заглянуть в гости еще раз!

 
 
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