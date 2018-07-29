Привезли награды из Болгарии

В результате слаженной работы ребят и руководителей детский хореографический ансамбль «Стрекоза» стал лауреатом ІІ степени, а вокальный ансамбль «Сюрприз» стал лауреатом І степени. А также в фестивале-конкурсе приняли участие вокалисты школы: Яна Шкляник (учитель Е.Г. Канашевская) стала лауреатом ІІІ степени и Валерия Тюхай (учитель Е.Г. Канашевская) – лауреатом ІІ степени.

Конкурс прошел на высоком профессиональном уровне, ребята показали своё мастерство в разных видах искусства. Фестиваль стал настоящим праздником не только для зрителей, но и для его участников.