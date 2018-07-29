Подведены итоги конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2018»

Региональные СМИ Борисовщины достаточно полно освещали ход творческого состязания по всем номинациям. Отдельные работы участников конкурса в полном объеме получили освещение через печатные и электронные средства. Но логика конкурса предполагает и еще одно очень важное действо – награждение победителей. Решением Совета Борисовской РО РОО «Белая Русь» оно предусмотрено в два этапа.

Победители конкурса, представляющие собой учреждения образования, получат заслуженные награды в ходе проведения торжественных линеек, посвященных Дню знаний.

Другие победители творческой молодежи, имеющие отношение к профессиональным СМИ, 26 июля собрались в здании Борисовского райисполкома. Здесь шел разговор и о достигнутых рубежах, и об активизации работы на данном направлении. Много добрых слов прозвучало в адрес первичной организации ГУ «Редакция газеты «Адзiнства» БРО РОО «Белая Русь», где оказалось много награжденных.

Конкурсное жюри и районного, и областного уровней высоко оценило представленный материал журналистов ГУ «Редакция газеты «Адзiнства» Екатерины Воробьевой и Ольги Каленик в номинации «Мастер своего дела» на тему «Сурдопереводчик – проводник из мира тишины в мир звуков». Эта очень редкая профессия из подачи авторов достойно представлена, как очень нужная и крайне востребованная среди людей с ограниченными возможностями.

Заслуживает внимания и работа Лидии Судникович в номинации «Вместе весело шагать». Ее трогательные фото наполняют зрителя гордостью за свой край, свою малую родину. Они учат видеть всё то, что нас окружает каждодневно. Видеть, любоваться и гордиться этой красотой.

Достаточно профессионально представила свою творческую работу детский фотограф Ирина Крачковская. Ее фото отличаются особой теплотой, простотой подачи материала, искренностью. Это стало основанием для того, чтобы работы Ирины были оценены по высшему баллу как районной, так и областной конкурсной комиссией «Белой Руси».

Тележурналист Никита Дементьев, представляющий телестудию «СКИФ» г. Борисова представил конкурсный материал «Мастер по металлу» в номинации «Мастер своего дела», который хорошо иллюстрирует творчество человека, увлеченного искусством через поделки из металла.

В чествовании победителей конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2018» приняла участие начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома Наталья Кузнецова. Наталья Васильевна, поблагодарив победителей конкурса за профессионализм в работе, подчеркнула высокую роль и значение СМИ в формировании нравственности и патриотичности наших граждан.

Всем победителям конкурса вручены памятные Дипломы победителей и денежные премии.