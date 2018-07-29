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Штраф за распространение запрещенной информации в интернете для юрлиц составит до 100 БВ

30.07.2018 15:10 — Новости Общества | БелТА  
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штраф за распространение запрещенной информации на интернет-ресурсах для юридических лиц в Беларуси составит до 100 БВ. Это предусмотрено законом о внесении изменений и дополнений в КоАП и ПиКоАП, который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Закон устанавливает административную ответственность для владельцев интернет-ресурсов, незарегистрированных как сетевое издание. Распространение запрещенной информации для них грозит штрафом до 20 БВ (1 БВ в настоящее время Br24,5), для юридических лиц - до 100 базовых. СМИ за такое же нарушение придется заплатить штраф в 200 базовых величин.

Кроме того, закон устанавливает административную ответственность для юридических лиц за нарушение порядка проведения массовых мероприятий и за публичные призывы к их организации или проведению - от 20 до 100 базовых величин. За повторное в течение года нарушение юрлицам придется заплатить от 20 до 200 БВ.

Корректировке подверглись также три статьи КоАП. Они приводятся в соответствие с декретом от 8 ноября 2016 года №5 "О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков". Им были отменены ограничения по количеству алкогольных напитков, маркированных акцизными марками и специальными марками, которые физлица вправе перемещать по территории Беларуси без документов, подтверждающих легальность приобретения этих напитков, а также по количеству хранимых алкогольных напитков вне зависимости от наличия на них таких марок.

Как сообщалось, согласно обновленному закону о СМИ, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. К такой дополнительно отнесена информация, побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама. Речь также идет об информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой персональные данные несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и учебы, фото и видеоизображение ребенка, его родителей.

Закон официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале 28 июля. Поправки, касающиеся ответственности за распространение запрещенной информации, вступают в силу с 1 декабря. Остальные положения - через 10 дней после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штраф за распространение запрещенной информации на интернет-ресурсах для юридических лиц в Беларуси составит до 100 БВ. Это...
 
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