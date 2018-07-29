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Афины в центре Минска

30.07.2018 15:20 — Новости Общества | БT  
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В эти выходные улицы Верхнего города в буквальном смысле заиграли. Уличные музыканты исполнили свои авторские песни и кавер-версии во время музыкального проекта "Пешеходка".
 
 
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