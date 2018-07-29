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В Беларуси ввели административную ответственность для коммунальщиков за лишние суммы в жировках

30.07.2018 13:48 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 30 июля. В Беларуси ввели административную ответственность для коммунальщиков за выставление лишних сумм в жировках, сообщает портал коммунальной грамотности населения gkx.by.

В Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья 11.83 "Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей".

По словам юриста Александра Горбача, изменения в закон предусматривают ответственность за включение в жировки организациями, которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда и предоставляют жилищно-коммунальные услуги, лишние суммы или суммы, превышающие стоимость основных или дополнительных услуг. Недобросовестным коммунальщикам грозит предупреждение или штраф до двух базовых величин (до 49 рублей).

За те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрен штраф от четырех до десяти базовых величин (от 98 до 245 рублей).

Горбач отметил, что в соответствии с примечанием к ст. 11.83 КоАП под извещением понимается извещение о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, а под потребителями — собственники жилого и (или) нежилого помещений, наниматели, арендаторы, лизингополучатели жилого помещения, члены организации застройщиков, дольщики, заключившие договор, предусматривающий передачу им во владение и пользование объекта долевого строительства.

Изменения в кодекс внесены 17 июля 2018 года, они вступят в силу 29 октября текущего года.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 июля. В Беларуси ввели административную ответственность для коммунальщиков за выставление лишних сумм в жировках, сообщает портал коммунальной...
 
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