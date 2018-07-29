Родственники осужденных смогут обратиться к руководству колонии по электронной почте

На официальном сайте МВД появились адреса исправительных колоний. Теперь к администрации исправительного учреждения можно обратиться напрямую. Правда, анонимные письма рассматриваться не будут.





— ДИН сделал то, что должен был сделать еще в процессе разработки официального сайта — подумал об интересах родственников заключенных. Такое положение дел может существенно упростить жизнь людям, родственники которых находятся в заключении. Тем не менее говорить, что проблема решена пока нельзя. Впереди еще много направлений для работы. Однако тот факт, что департамент МВД готов идти на диалог с обществом и принимать предложения правозащитников, вселяет надежду, что в ближайшем будущем нам удастся добиться позитивных изменений в системе исполнения наказаний. Будем работать дальше, — цитирует сайт protivpytok.org правозащитника Сергея Устинова.

Именно он обращался в Министерство внутренних дел с предложением сделать сайт более информативным и полезным для родственников осужденных: указать подробную информацию об исправительном учреждении, возможности электронного обращения. И сайт МВД обновили, указав электронные адреса ДИНа , областных управлений, следственных изоляторов, исправительных колоний. Это значит, что у родных осужденных теперь появилась возможность напрямую обратиться к администрации учреждения. На сайте МВД указано, что электронное обращение «в обязательном порядке должно содержать»: фамилию и имя, адрес места жительства, суть самого обращения и адрес электронной почты.

Правда, не на все письма человек может получить ответ. Отдельным абзацем прописаны такие случаи. Например, если письмо написано не на русском или белорусском языках, в нем не указаны инициалы и место жительство обратившегося, если в обращении есть нецензурные слова или оскорбление, а также в том случае, когда с заявителем прекращена переписка.