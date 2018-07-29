|
Родственники осужденных смогут обратиться к руководству колонии по электронной почте
30.07.2018 15:34 — Новости Общества | Tut.by
На официальном сайте МВД появились адреса исправительных колоний. Теперь к администрации исправительного учреждения можно обратиться напрямую. Правда, анонимные письма рассматриваться не будут.
— ДИН сделал то, что должен был сделать еще в процессе разработки официального сайта — подумал об интересах родственников заключенных. Такое положение дел может существенно упростить жизнь людям, родственники которых находятся в заключении. Тем не менее говорить, что проблема решена пока нельзя. Впереди еще много направлений для работы. Однако тот факт, что департамент МВД готов идти на диалог с обществом и принимать предложения правозащитников, вселяет надежду, что в ближайшем будущем нам удастся добиться позитивных изменений в системе исполнения наказаний. Будем работать дальше, — цитирует сайт
Именно он обращался в Министерство внутренних дел с предложением сделать сайт более информативным и полезным для родственников осужденных: указать подробную информацию об исправительном учреждении, возможности электронного обращения. И сайт МВД обновили, указав
Правда, не на все письма человек может получить ответ. Отдельным абзацем прописаны такие случаи. Например, если письмо написано не на русском или белорусском языках, в нем не указаны инициалы и место жительство обратившегося, если в обращении есть нецензурные слова или оскорбление, а также в том случае, когда с заявителем прекращена переписка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На официальном сайте МВД появились адреса исправительных колоний. Теперь к администрации исправительного учреждения можно обратиться напрямую. Правда, анонимные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)