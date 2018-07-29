Маски-шоу на Kazanova Party. Спецназ ворвался на вечеринку минского свингер-клуба

Коттедж в Боровлянах по улице Березовая роща, 38, как оказалось, хорошо знаком не только в узких кругах столичных любителей свободного секса, но и спецслужбам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ночь на субботу 28 июля в загородный дом под Минском ворвался милицейский спецназ и жестко задержал участников закрытой секс-вечеринки Kazanova Party.

Четыре часа лицом в пол

Как сообщил Naviny.by очевидец, всего было задержано около 30 человек. По его информации, организатора вечеринки, который представлялся Славой Казановым, обвиняют в организации и содержании притона для занятия проституцией.

В Управлении внутренних дел Миноблисполкома корреспонденту Naviny.by подтвердили, что участники вечеринки в Боровлянах действительно задерживались, но от дальнейших комментариев в УВД отказались.

«В эту пятницу вечеринку жестко накрыл спецназ с оружием, в бронежилетах. С криками „Лицом в пол!“. Все лежали на полу четыре часа на животе. Потом, когда ничего не нашли, немного успокоились. Потому что они искали оружие, наркотики. На вечеринке всего было 30 человек. Их всех отвезли в областное управление внутренних дел в Минске. Вначале девушек опрашивали, потом у остальных тоже взяли данные и объяснительную. Ну, и вызвали хозяина коттеджа, потому что коттедж в аренде был», — рассказал очевидец Семен (имя изменено по его просьбе).

В интернете действительно есть информация о коттедже по улице Березовая роща, 38 в Боровлянах. Общее представление о месте проведения секс-вечеринок Kazanova Party можно получить по ролику, который разместил хозяин дома на одном из белорусских сайтов по продаже недвижимости.

Общая площадь трехуровневого коттеджа составляет 598 кв. м, участок более 18 соток. Аренда стоит 500 рублей в сутки в будние дни и 700 рублей в выходные.

Участник секс-вечеринки решил рассказать подробности облавы, потому что считает действия милиции абсурдными.

«Это абсурд. Если смотреть со стороны обычной морали, может и есть какие-то отклонения. Но это личное дело каждого. Человек это делает по собственному желанию. Милиция ищет мыслепреступников?» — сказал Семен журналисту Naviny.by.

Секс на таких вечеринках никто не гарантирует

Мы расспросили мужчину о том, что с ним произошло и как он попал на закрытую секс-вечеринку под Минском.

«Я подал заявку на сайт SWG.by (сейчас сайт закрыт. — Naviny.by). И потом связалась со мной девушка, добавила в вайбер-группу. Там общение было. Поинтересовалась, пойду ли я на вечеринку. Я понял, что если отвечу отказом, то туда я больше не попаду, а интерес и азарт были. Новые ощущения, эмоции испытать», — объясняет механизм участия в вечеринке Семен.

«На территорию коттеджа не разрешалось приезжать пьяному, надо было находиться в трезвом состоянии, и уже выпивать там. Алкоголь и фуршет — всё входило в стоимость. Для парней — от 50 до 100 долларов в эквиваленте. Обычно 100, но бывали скидки. Девушкам вход бесплатный, парам — около 60 долларов. Иногда было дешевле, если вдвоем приходишь», — объясняет участник.

«Если девушка говорит „нет“, то всё, парень не должен к ней подходить, не должен настаивать. Потому что его могла убрать охрана. Ну и, конечно, организаторы говорили — ребята, если вы приходите на вечеринку, секс вам никто не гарантирует, это вам не притон, надо быть галантными, общаться с девушками. Люди вокруг раскрепощенные, но гомосексуальные связи исключены», — продолжает Семен.

На вечеринке проводились конкурсы, выпивали, были баня, сауна, бильярд.

«Там один организатор — Слава Казанов. Я думаю, его хотят привлечь за организацию и содержание притона для занятия проституцией. Я с ним толком не знаком, только видел его там, поздоровался и всё. Были девушки, которые ему помогали — с организацией, с рекламой. Он нанимал отдельно диджея, барменов, охрану, платил налоги, у него было открыто ИП на проведение вечеринок», — говорит участник секс-вечеринок.

Семен впервые попал на Kazanova Party в мае 2018 года. Во время задержания была его третья вечеринка.



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«Во второй раз была годовщина, были скидки, и я решил, почему бы не сходить на мероприятие, которое по скидке. Цена со скидкой как за обычную вечеринку, раньше я на такие ходил, когда приходишь в коттедж просто повеселиться, выпить, поесть, с кем-то познакомиться, переночевать и сесть за руль со свежей головой и уехать домой. А в первый раз заплатил 100 долларов, потому что интересно было посетить такое мероприятие», — объясняет Семен.

Как утверждает участник, в милиции считают, что деньги от сборов за организацию вечеринки шли на покупку секс-услуг девушек.

«Я знаю точно, что не давал. Все девушки говорили, что им никто не платил. Так в общем-то и было, — утверждает Семен. — Меня привлекли как свидетеля. Спросили, кто был не в первый раз, ну я и сказал, что уже приходил сюда. Не знаю точно, сколько еще человек привлекли как свидетелей. Точно меня, сына известного артиста и еще одного парня».

Как проходят секс-вечеринки

Вначале люди просто приходят, выпивают, общаются. Потом начинаются эротические конкурсы.

«Например, парень и девушка собирают со всех одежду, раздевают и кто больше соберет одежды, тот и победил. А кто проиграл, тот выполняет желание победителя. Все это смехом сопровождалось. Танцы, еще что-то. Как шоу. Ну, а затем знакомились и по желанию уходили в комнаты и там занимались сексом», — объясняет очевидец.

В Минске организацией подобных вечеринок занимаются и другие люди. Kazanova Party — не единственная.

«После нее стали появляться и другие, разных форматов. Собираются в банях, на квартирах. Но самый популярный клуб — этот. Туда ездило очень много людей. Не только постоянных посетителей, но и новеньких. Мне кажется, власти увидели в этом какую-то опасность», — говорит Семен.

О клубе и вечеринках участники узнают через интернет. Есть группа «ВКонтакте», был сайт swg.by, который сейчас не работает ( доступен только в веб-архиве ), сарафанное радио.

На вечеринки приезжают люди не только из Минска, но и из других регионов страны.

«Развлечение стало набирать обороты, люди поехали. Это обычная тусовка, не вижу здесь никакого повода врываться в масках, всех класть в пол. Никто никого ни к чему не принуждает, ничего не заставляет делать», — возмущается участник.

«Это по сути ничем не отличается от тусовок с сайтов знакомств. Я ходил на такие раньше. Участников собирала девушка Тамара, писала о том, что вечеринка на коттедже, вход стоит столько-то, приезжайте, тусуйтесь. По сути, все то же самое — алкоголь, закуски, знакомства, секс. Отличие только в названии. Kazanova Party прямо называли секс-вечеринкой. Но никто никого не заставляет. Были случаи, когда девушки приезжали в первый раз, тусовались, немного выпивали и уезжали», — говорит Семен.

На подобных мероприятиях, в отличие от обычных вечеринок, есть жесткие правила.

«В данном случае — это секс-свингер-вечеринка. Есть свои правила. Запрещено пользоваться телефоном, запрещена фото- и видеосъемка. За это штрафовали или выгоняли. Запрещено разносить еду и напитки по комнатам и в бассейн. Организаторы везде раскладывают презервативы, если вдруг ты в удобный момент сам чего-то не найдешь, чтобы было под рукой», — объясняет участник секс-вечеринки.



Клубу Kazanova Party 8 июня исполнилось два года. На вечеринке по случаю собралось 60−70 человек

«Раньше они на квартирах собирались, потом в баню вместе ходили, а потом доросли до такого уровня, что решили снимать коттедж и в нем собираться, приглашать новых людей, — рассказывает Семен. — Есть постоянный костяк. Они все друг друга знают. Знакомые приводили знакомых, кому-то нравилось, кому-то не нравилось, кто-то уезжал и больше не приезжал. Я не слышал, чтобы хотя бы раз была конфликтная ситуация, кто-то с кем-то подрался или кто-то перебрал с алкоголем. Люди собираются интеллигентные. Я не спрашивал, кто чем занимается, но люди приезжали на машинах среднего класса и очень дорогих. Видел даже машины на красных посольских номерах».

На свингер-вечеринках случаются и конфузы.

«Мне рассказывали, как на вечеринку приехала семейная пара и там они встретили свою дочку. Или был случай, как парень привел девушку и не предупредил, куда они идут. Девушка была в шоке, со скандалом уехала. Потом добавили правило, что каждый человек должен знать, куда он едет», — смеется Семен.

«Никто за секс деньги не платил»

По словам мужчины, это первая милицейская облава. До этого ничего подобного не было.



Фото: из личного архива

«Могли же по-хорошему сказать, ребята, мы за вами следим, делайте как-нибудь по-другому, иначе будут проблемы. Никаких предупреждений, — говорит Семен. — Я считаю, что это беспредел на ровном месте. Люди отдыхают, никому не мешают, никого ни к чему не принуждают, никаких наркотиков, ничего запрещенного. Даже сама операция — могли спокойно прийти, сказать: «Ребята, мы вас задерживаем, собирайтесь, мы здесь обыск проведем».

«Нас принимали как бандитов, с пистолетами, с лазерными прицелами, в масках, в бронежилетах, лицом в пол, руки за спину, голову не поднимать. Снимали все это на видео», — возмущается мужчина.

«Я готов к допросам, к суду. Меня предупредили о даче ложных показаний. Мне скрывать нечего. Я рассказал им всю правду. Да, я заплатил за входной билет. Рассказал, куда ходил, что видел. Никакой проституции не было, никто не платил деньги за секс. Это и в правилах вечеринки указано, что предлагать деньги за секс запрещено. Милиционеры мне говорят: «Вы же понимаете, это косвенно. Вы заплатили за вход, и это косвенная проституция». Так можно косвенной проституцией назвать что угодно. Познакомишься ты с девушкой, угостишь ее ужином или коктейлем, у вас случится секс. И что? Это тоже проституция?» — задается вопросами Семен.

По словам мужчины, сами милиционеры по-разному вели себя во время задержания. Некоторые шутили, улыбались.

«А кто-то, видимо, решил себе звездочку на погоны заработать за разгром «притона». Слышал в коридорах, как они это все обсуждали. Мне следователь говорил, что для всех участников вечеринки чуть ли не фотосессию сделают. Такой элемент запугивания. Мне стесняться нечего, я своего участия в таких вечеринках не скрываю. Хотя кто-то другой публичности может испугаться, кому-то это может повредить, особенно девушкам», — считает участник секс-вечеринки.

«Знаете, на такие встречи ходят люди откровенные, раскрепощенные. Им такие угрозы до звезды. Я познакомился с людьми, которые не боятся говорить на запретные темы, живут свободно. Мне с ними интересно, ты можешь говориться без фильтра, не глядя на запреты. Тут уже дело даже не в сексе или вечеринках, а в том, что люди открыты и откровенны, не ограничены идеологией или общественными запретами. Был случай, когда на одну из вечеринок приехал парень исключительно для секса, но ничего не получил, наверное, никому не понравился. Уходя, он сказал: «Ай, это не секс-вечеринка — тусовка на коттедже», — рассказал Семен.

«Почему и за что организатора вечеринки задержала милиция, мне до сих пор не ясно», — подводит итог разговору Семен.