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Маски-шоу на Kazanova Party. Спецназ ворвался на вечеринку минского свингер-клуба
30.07.2018 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Коттедж в Боровлянах по улице Березовая роща, 38, как оказалось, хорошо знаком не только в узких кругах столичных любителей свободного секса, но и спецслужбам.
В ночь на субботу 28 июля в загородный дом под Минском ворвался милицейский спецназ и жестко задержал участников закрытой секс-вечеринки Kazanova Party.
Четыре часа лицом в пол
Как сообщил Naviny.by очевидец, всего было задержано около 30 человек. По его информации, организатора вечеринки, который представлялся Славой Казановым, обвиняют в организации и содержании притона для занятия проституцией.
В Управлении внутренних дел Миноблисполкома корреспонденту Naviny.by подтвердили, что участники вечеринки в Боровлянах действительно задерживались, но от дальнейших комментариев в УВД отказались.
«В эту пятницу вечеринку жестко накрыл спецназ с оружием, в бронежилетах. С криками „Лицом в пол!“. Все лежали на полу четыре часа на животе. Потом, когда ничего не нашли, немного успокоились. Потому что они искали оружие, наркотики. На вечеринке всего было 30 человек. Их всех отвезли в областное управление внутренних дел в Минске. Вначале девушек опрашивали, потом у остальных тоже взяли данные и объяснительную. Ну, и вызвали хозяина коттеджа, потому что коттедж в аренде был», — рассказал очевидец Семен (имя изменено по его просьбе).
В интернете действительно есть информация о коттедже по улице Березовая роща, 38 в Боровлянах. Общее представление о месте проведения секс-вечеринок Kazanova Party можно получить по ролику, который
Общая площадь трехуровневого коттеджа составляет 598 кв. м, участок более 18 соток. Аренда стоит 500 рублей в сутки в будние дни и 700 рублей в выходные.
Участник секс-вечеринки решил рассказать подробности облавы, потому что считает действия милиции абсурдными.
«Это абсурд. Если смотреть со стороны обычной морали, может и есть какие-то отклонения. Но это личное дело каждого. Человек это делает по собственному желанию. Милиция ищет мыслепреступников?» — сказал Семен журналисту Naviny.by.
Секс на таких вечеринках никто не гарантирует
Мы расспросили мужчину о том, что с ним произошло и как он попал на закрытую секс-вечеринку под Минском.
«Я подал заявку на сайт SWG.by (сейчас сайт закрыт. — Naviny.by). И потом связалась со мной девушка, добавила в вайбер-группу. Там общение было. Поинтересовалась, пойду ли я на вечеринку. Я понял, что если отвечу отказом, то туда я больше не попаду, а интерес и азарт были. Новые ощущения, эмоции испытать», — объясняет механизм участия в вечеринке Семен.
«На территорию коттеджа не разрешалось приезжать пьяному, надо было находиться в трезвом состоянии, и уже выпивать там. Алкоголь и фуршет — всё входило в стоимость. Для парней — от 50 до 100 долларов в эквиваленте. Обычно 100, но бывали скидки. Девушкам вход бесплатный, парам — около 60 долларов. Иногда было дешевле, если вдвоем приходишь», — объясняет участник.
«Если девушка говорит „нет“, то всё, парень не должен к ней подходить, не должен настаивать. Потому что его могла убрать охрана. Ну и, конечно, организаторы говорили — ребята, если вы приходите на вечеринку, секс вам никто не гарантирует, это вам не притон, надо быть галантными, общаться с девушками. Люди вокруг раскрепощенные, но гомосексуальные связи исключены», — продолжает Семен.
На вечеринке проводились конкурсы, выпивали, были баня, сауна, бильярд.
«Там один организатор — Слава Казанов. Я думаю, его хотят привлечь за организацию и содержание притона для занятия проституцией. Я с ним толком не знаком, только видел его там, поздоровался и всё. Были девушки, которые ему помогали — с организацией, с рекламой. Он нанимал отдельно диджея, барменов, охрану, платил налоги, у него было открыто ИП на проведение вечеринок», — говорит участник секс-вечеринок.
Семен впервые попал на Kazanova Party в мае 2018 года. Во время задержания была его третья вечеринка.
«Во второй раз была годовщина, были скидки, и я решил, почему бы не сходить на мероприятие, которое по скидке. Цена со скидкой как за обычную вечеринку, раньше я на такие ходил, когда приходишь в коттедж просто повеселиться, выпить, поесть, с кем-то познакомиться, переночевать и сесть за руль со свежей головой и уехать домой. А в первый раз заплатил 100 долларов, потому что интересно было посетить такое мероприятие», — объясняет Семен.
Как утверждает участник, в милиции считают, что деньги от сборов за организацию вечеринки шли на покупку секс-услуг девушек.
«Я знаю точно, что не давал. Все девушки говорили, что им никто не платил. Так в общем-то и было, — утверждает Семен. — Меня привлекли как свидетеля. Спросили, кто был не в первый раз, ну я и сказал, что уже приходил сюда. Не знаю точно, сколько еще человек привлекли как свидетелей. Точно меня, сына известного артиста и еще одного парня».
Как проходят секс-вечеринки
Вначале люди просто приходят, выпивают, общаются. Потом начинаются эротические конкурсы.
«Например, парень и девушка собирают со всех одежду, раздевают и кто больше соберет одежды, тот и победил. А кто проиграл, тот выполняет желание победителя. Все это смехом сопровождалось. Танцы, еще что-то. Как шоу. Ну, а затем знакомились и по желанию уходили в комнаты и там занимались сексом», — объясняет очевидец.
В Минске организацией подобных вечеринок занимаются и другие люди. Kazanova Party — не единственная.
«После нее стали появляться и другие, разных форматов. Собираются в банях, на квартирах. Но самый популярный клуб — этот. Туда ездило очень много людей. Не только постоянных посетителей, но и новеньких. Мне кажется, власти увидели в этом какую-то опасность», — говорит Семен.
О клубе и вечеринках участники узнают через интернет. Есть группа «ВКонтакте», был сайт swg.by, который сейчас не работает (
На вечеринки приезжают люди не только из Минска, но и из других регионов страны.
«Развлечение стало набирать обороты, люди поехали. Это обычная тусовка, не вижу здесь никакого повода врываться в масках, всех класть в пол. Никто никого ни к чему не принуждает, ничего не заставляет делать», — возмущается участник.
«Это по сути ничем не отличается от тусовок с сайтов знакомств. Я ходил на такие раньше. Участников собирала девушка Тамара, писала о том, что вечеринка на коттедже, вход стоит столько-то, приезжайте, тусуйтесь. По сути, все то же самое — алкоголь, закуски, знакомства, секс. Отличие только в названии. Kazanova Party прямо называли секс-вечеринкой. Но никто никого не заставляет. Были случаи, когда девушки приезжали в первый раз, тусовались, немного выпивали и уезжали», — говорит Семен.
На подобных мероприятиях, в отличие от обычных вечеринок, есть жесткие правила.
«В данном случае — это секс-свингер-вечеринка. Есть свои правила. Запрещено пользоваться телефоном, запрещена фото- и видеосъемка. За это штрафовали или выгоняли. Запрещено разносить еду и напитки по комнатам и в бассейн. Организаторы везде раскладывают презервативы, если вдруг ты в удобный момент сам чего-то не найдешь, чтобы было под рукой», — объясняет участник секс-вечеринки.
«Раньше они на квартирах собирались, потом в баню вместе ходили, а потом доросли до такого уровня, что решили снимать коттедж и в нем собираться, приглашать новых людей, — рассказывает Семен. — Есть постоянный костяк. Они все друг друга знают. Знакомые приводили знакомых, кому-то нравилось, кому-то не нравилось, кто-то уезжал и больше не приезжал. Я не слышал, чтобы хотя бы раз была конфликтная ситуация, кто-то с кем-то подрался или кто-то перебрал с алкоголем. Люди собираются интеллигентные. Я не спрашивал, кто чем занимается, но люди приезжали на машинах среднего класса и очень дорогих. Видел даже машины на красных посольских номерах».
На свингер-вечеринках случаются и конфузы.
«Мне рассказывали, как на вечеринку приехала семейная пара и там они встретили свою дочку. Или был случай, как парень привел девушку и не предупредил, куда они идут. Девушка была в шоке, со скандалом уехала. Потом добавили правило, что каждый человек должен знать, куда он едет», — смеется Семен.
«Никто за секс деньги не платил»
По словам мужчины, это первая милицейская облава. До этого ничего подобного не было.
«Могли же по-хорошему сказать, ребята, мы за вами следим, делайте как-нибудь по-другому, иначе будут проблемы. Никаких предупреждений, — говорит Семен. — Я считаю, что это беспредел на ровном месте. Люди отдыхают, никому не мешают, никого ни к чему не принуждают, никаких наркотиков, ничего запрещенного. Даже сама операция — могли спокойно прийти, сказать: «Ребята, мы вас задерживаем, собирайтесь, мы здесь обыск проведем».
«Нас принимали как бандитов, с пистолетами, с лазерными прицелами, в масках, в бронежилетах, лицом в пол, руки за спину, голову не поднимать. Снимали все это на видео», — возмущается мужчина.
«Я готов к допросам, к суду. Меня предупредили о даче ложных показаний. Мне скрывать нечего. Я рассказал им всю правду. Да, я заплатил за входной билет. Рассказал, куда ходил, что видел. Никакой проституции не было, никто не платил деньги за секс. Это и в правилах вечеринки указано, что предлагать деньги за секс запрещено. Милиционеры мне говорят: «Вы же понимаете, это косвенно. Вы заплатили за вход, и это косвенная проституция». Так можно косвенной проституцией назвать что угодно. Познакомишься ты с девушкой, угостишь ее ужином или коктейлем, у вас случится секс. И что? Это тоже проституция?» — задается вопросами Семен.
По словам мужчины, сами милиционеры по-разному вели себя во время задержания. Некоторые шутили, улыбались.
«А кто-то, видимо, решил себе звездочку на погоны заработать за разгром «притона». Слышал в коридорах, как они это все обсуждали. Мне следователь говорил, что для всех участников вечеринки чуть ли не фотосессию сделают. Такой элемент запугивания. Мне стесняться нечего, я своего участия в таких вечеринках не скрываю. Хотя кто-то другой публичности может испугаться, кому-то это может повредить, особенно девушкам», — считает участник секс-вечеринки.
«Знаете, на такие встречи ходят люди откровенные, раскрепощенные. Им такие угрозы до звезды. Я познакомился с людьми, которые не боятся говорить на запретные темы, живут свободно. Мне с ними интересно, ты можешь говориться без фильтра, не глядя на запреты. Тут уже дело даже не в сексе или вечеринках, а в том, что люди открыты и откровенны, не ограничены идеологией или общественными запретами. Был случай, когда на одну из вечеринок приехал парень исключительно для секса, но ничего не получил, наверное, никому не понравился. Уходя, он сказал: «Ай, это не секс-вечеринка — тусовка на коттедже», — рассказал Семен.
«Почему и за что организатора вечеринки задержала милиция, мне до сих пор не ясно», — подводит итог разговору Семен.
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Коттедж в Боровлянах по улице Березовая роща, 38, как оказалось, хорошо знаком не только в узких кругах столичных любителей свободного секса, но и спецслужбам.
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