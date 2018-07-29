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Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" стартует 1 августа

30.07.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Республиканская благотворительная акция Белорусского республиканского союза молодежи "В школу с добрым сердцем" стартует 1 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.
Благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" стартует 1 августа

Это традиционный проект союза молодежи. Он направлен на оказание адресной социальной поддержки многодетным и неполным семьям, детским интернатным учреждениям, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию и испытывает трудности при подготовке детей к учебному году. 

"Акцию условно можно разделить на два этапа. На первом - волонтеры БРСМ организуют в крупных торговых центрах и магазинах страны пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий, школьной одежды, обуви. Потом мы сформируем подарки и вторым этапом передадим их семьям, которые нуждаются в нашей помощи", - рассказала Александра Гончарова.

Акция продлится до 15 сентября. Принять участие в ней может каждый желающий. "Маленькой помощи не бывает, любую покупку можно оставить в копилке "Доброго сердца". Также можно принести подарки для школьников в территориальные и районные комитеты, их адреса указаны на сайте организации. Приятно, что с каждым годом количество желающих принять участие в нашем благотворительном проекте увеличивается. Многие белорусы уже сами ищут пункты сбора, чтобы оставить свой подарок", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, волонтеры союза молодежи проведут трудовые акции и передадут заработанные средства на приобретение школьных принадлежностей, посетят на дому детей с ограниченными возможностями, организуют концертные программы в детских интернатных учреждениях и вручат их воспитанникам подарки. Особое внимание в этом году уделено первоклассникам. Их ждут всевозможные конкурсные программы, встречи со сказочными героями, демонстрация мультфильмов.

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ, оно объединяет около 36 тыс. юношей и девушек по всей стране. В их числе немало работающей молодежи. Прежде всего это социальное волонтерство, когда активисты союза оказывают адресную помощь и социальную поддержку ветеранам войны и труда, одиноко проживающим пожилым людям, детям-инвалидам и сиротам, детям из неблагополучных и опекунских семей. В последние годы в стране активно развивается экологическое и спортивное волонтерство. Также молодые люди на постоянной основе помогают восстанавливать и благоустраивать культовые и исторические объекты в рамках благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси".

"Такими проектами мы хотим привлечь внимание общественности к оказанию адресной помощи нуждающимся, объединить усилия молодежи на осуществление социально значимой деятельности, популяризировать волонтерское движение БРСМ "Доброе сердце", сформировать имидж волонтера в молодежной среде", - подчеркнула Александра Гончарова.-0-

БЕЛТА.

 
 
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Республиканская благотворительная акция Белорусского республиканского союза молодежи "В школу с добрым сердцем" стартует 1 августа, сообщила корреспонденту...
 
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