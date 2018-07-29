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Сегодня завершился международный благотворительный проект "Руки помощи"

30.07.2018 15:21 — Новости Общества | БT  
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Молодые люди с особенностями развития смогут освоить и новые профессии: столяра, садовника. Центр ежедневно посещают почти 20 человек. Отметим, в Беларуси такой проект был реализован впервые.
 
 
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