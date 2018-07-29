В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск вошел в топ-три городов СНГ, популярных у российских туристов Наша столица этим летом оказалась на втором месте и уступила только Баку, но обогнала Алма-Аты, Ереван, Астану, Ташкент и Кишинев. Потоки туристов в Беларусь будут...

Наша столица этим летом оказалась на втором месте и уступила только Баку, но обогнала Алма-Аты, Ереван, Астану, Ташкент и Кишинев. Потоки туристов в Беларусь будут только увеличиваться. Этому поспособствует увеличенный до тридцати дней срок нахождения без визы.