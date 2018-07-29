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Минск вошел в топ-три городов СНГ, популярных у российских туристов
30.07.2018 15:18 — Новости Общества | БT
Наша столица этим летом оказалась на втором месте и уступила только Баку, но обогнала Алма-Аты, Ереван, Астану, Ташкент и Кишинев. Потоки туристов в Беларусь будут только увеличиваться. Этому поспособствует увеличенный до тридцати дней срок нахождения без визы.
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Наша столица этим летом оказалась на втором месте и уступила только Баку, но обогнала Алма-Аты, Ереван, Астану, Ташкент и Кишинев. Потоки туристов в Беларусь будут...
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