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"Извращенные взгляды на отношения "мужчина-женщина". МВД задержал организаторов секс-вечеринки

30.07.2018 16:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В ночь на 28 июля в поселке Боровляны Минского района сотрудники Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД «пресекли деятельность подпольного борделя». Операция по его ликвидации проходила при поддержке спецотряда быстрого реагирования МВД. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что с 2016 по 2018 годы двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах. Стоимость входа для мужчин составляла от 200 до 370 рублей, для пары — 120 рублей. Представительницы слабого пола участвовали в мероприятии бесплатно. В последующем постоянным членам клуба предоставлялись скидки. Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам, — рассказал замначальника ГУНиПТЛ МВД Дмитрий Цаюн.

Помимо случайных участников, на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другие представители обслуживающего персонала, услуги которых входили в стоимость посещения. Также в оплату включался алкоголь, еда, пользование сауной и бассейном.

На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди которых были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет.

В отношении организаторов — 38 и 33 лет, Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК Беларуси («организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

В ГУНиПТЛ отметили, в Беларуси подобные «мероприятия» стали набирать обороты.

— Есть информация, что различные свинг-вечеринки с элементами БДСМ, тематическими развратными конкурсами, участием представителей не традиционных сексуальных взглядов, в том числе сторонников ЛГБТ сообщества, могли организовываться во многих регионах страны. Эти сведения проверяются. Однако уже очевидно, что под видом секс-вечеринок скрывается незаконная деятельность по организации и использованию занятия проституцией, по ее распространению, а также продвижению извращенных взглядов на отношения «мужчина-женщина». Чтобы не допустить этого, мы продолжим работать в данном направлении и будем пресекать факты противоправной деятельности, — констатировал Дмитрий Цаюн.

Напомним, издание Naviny.By рассказало о том, что на секс-вечеринку в Боровлянах, где собирались свингеры, 28 июля ворвался ОМОН.

 
 
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В ночь на 28 июля в поселке Боровляны Минского района сотрудники Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресекли деятельность...
 
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