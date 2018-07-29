В выходные утонули 13 человек

За минувшие выходные от утопления погибли 13 человек, в том числе один ребенок. Больше всего случаев отмечено в воскресенье, когда столбик термометра поднялся до отметки в 32 градуса. Об этом рассказали в республиканском ОСВОД.

29 июля во время купания погибли шестеро человек. Так, в Минской области на озере у деревни Чики (Дзержинский район) утонул 54-летний мужчина, он был пьян.

В тот же день на Цнянском водохранилище в столице ушел под воду 39-летний местный житель. Стало плохо или захлебнулся — точную причину установят эксперты.

На речке Прудок у деревни Убоино (Шумилинский район, Витебская область) погиб 15-летний мальчик. Он купался с друзьями, решил переплыть реку — но не хватило сил; его тело доставали водолазы.

На Гомельщине, как сообщалось ранее, в воскресенье утонуло двое . Так, на реке Сож возле деревни Хальч (Ветковский район) несколько семей отдыхали на берегу, когда гулящий по отмели 9-летний мальчик ступил в глубокое место и начал тонуть. Его вытащил отец, но сам мужчина погиб. А в Гомеле 58-летний рыбак решил искупаться в водоеме на проспекте Космонавтов и пошел ко дну; его безуспешно пытался спасти прохожий.

Больше всего трагических случаев отмечено в Брестской области: четыре за один день. В Березовском районе утонул в водоеме 31-летний мужчина, а 33-летний житель Дрогичина — на озере в Бресте. Еще двое мужчин, 35-летний в Ивановском и 61-летний в Ляховичском районах, тоже захлебнулись при купании в водоемах. Предварительно, все четверо на момент происшествия были пьяны. Антирекорд получился и по итогу двух выходных: шестеро погибших.

В Гродненской и Могилевской областях в жаркое воскресенье обошлось без инцидентов.

«Основная часть происшествий объясняется аномально жаркой погодой, к тому же при повышенной влажности у воды гораздо легче дышать. Из-за погоды люди массово ринулись на отдых к воде, вот и статистика», — отметил ведущий специалист республиканского ОСВОД Олег Борозна.

По его словам, большинство случаев отмечены на водных объектах, где отсутствуют спасательные станции. Исключение — Цнянское водохранилище, но там мужчина купался далеко от поста.

По предварительным оценкам, из 13 погибших за двое выходных пьяными были шестеро.