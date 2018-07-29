Посольство Беларуси в Украине: за лето 30 туристов просили новые документы вместо украденных

В течение лета 30 белорусских туристов в Украине обращались за новыми документами взамен похищенных. Об этом информирует Посольство Беларуси в Украине из-за участившихся в СМИ сообщений о неблагополучной криминогенной и дорожной ситуации в соседней стране.

Как уточняет белорусское посольство в Украине, с начала года белорусам было выдано 170 свидетельств на возвращение.

«В том числе в июне 38 белорусским гражданам и в июле 43 гражданам. Из них 12 человек в июне месяце и 18 в июле сообщили, что паспорта были утрачены в связи с их похищением», — рассказали в МИД.

Посольство круглосуточно принимает и реагирует на сообщение об экстренных ситуациях, в которые попали белорусы.

«В частности, в летний период этого года по фактам чрезвычайных происшествий (ДТП, несчастные случаи и другое) было оказано необходимое содействие в связи с гибелью 9 белорусских граждан, а также 29 гражданам, нуждавшимся в скорой медицинской помощи на территории Украины», — рассказали в ведомстве.

Граждане могут обращаться в посольство по телефону: (+38) 0504062330.

Напомним, сразу несколько белорусских семей сообщили о дерзких ограблениях в Украине. Так, семье из Бобруйска по дороге на одесский курорт разбили стекло в машине и ограбили , пока в салоне находились супруги и двое детей. Аналогичную историю рассказала супружеская пара, которые подверглись нападению в Полтавской области.