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Витрины поражают изобилием: 29 июля работники торговли празднуют профессиональный праздник

30.07.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Все больше готовых продуктов и полуфабрикатов мы покупаем в магазинах и ходим туда практически ежедневно. При выборе мясных, молочных, хлебобулочных и других изделий отдаем предпочтение фирменным магазинам, где представлен свежайший и широкий ассортимент всего того, что производят перерабатывающие предприятия г. Березы. 

Стеллажи торговых точек поражают изобилием от самых дешевых до элитных продуктов на любой вкус и кошелек.  А работники торговли ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», где по республике имеется двадцать фирменных магазинов и павильонов, из них семь в Березе, стараются особым образом отметить новинки продукции. 

Фотокорреспондент газеты «Маяк» отправился по объектам фирменной торговли, чтобы запечатлеть тех, кто трудится в этой сфере ради нас, покупателей.

На титульном фото: в магазине «Верас» на улице Тышкевича: Любовь Бурин, Елена Потапчук, Юлия Заноско, Валентина Харченко, Майя Козинец, Людмила Алейник (слева направо).

Витрины поражают изобилием: 29 июля работники торговли празднуют профессиональный праздник

Продавец магазина «Колосок» комбината кооперативной промышленности Алина Булавко.

Витрины поражают изобилием: 29 июля работники торговли празднуют профессиональный праздник

Продавцы магазина «Мясной мир – 4» Светлана Колбасина, Екатерина Кравчук и заведующая торговым объектом Раиса Михеенко (слева направо).

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 
 
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Все больше готовых продуктов и полуфабрикатов мы покупаем в магазинах и ходим туда практически ежедневно. При выборе мясных, молочных, хлебобулочных и других...
 
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