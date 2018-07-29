Директор ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» Владимир Жукович признана лауреатом областного конкурса «Лучший руководитель перерабатывающего предприятия Брестской области»

Брестским областным агропромышленным союзом, работу которого возглавляет С.Д. Ашмянцев, подведены итоги ежегодного конкурса на звания «Лучший руководитель сельскохозяйственного предприятия Брестской области» и «Лучший руководитель перерабатывающего предприятия Брестской области».

Рады сообщить, что среди руководителей предприятий, производящих мясную продукцию, лауреатом областного конкурса признан директор ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» В.В. Жукович. Приятно отметить, что это не первая победа Владимира Владимировича в названном конкурсе, где оценивается работа по целому ряду параметров. Он успешно руководит коллективом комбината на протяжении семнадцати лет. В нынешнем году удостоен высокого звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь». Выпускаемая предприятием продукция, ассортимент которой составляет более 400 видов, не раз признавалась «Лучшей продукцией года», побеждала в конкурсе «Народная марка», завоевывала почетные дипломы и золотые медали на международных и республиканских конкурсах. Под умелым руководством В.В. Жуковича комбинат успешно осуществляет экспортные поставки, в том числе в страны Евросоюза и Азии.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.