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Олимпийский бип Скардино с подписями Домрачевой и Бьорндалена и лыжи Скардино выставлены на аукцион

30.07.2018 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино передала для благотворительного аукциона олимпийский бип, в котором выступала в гонке преследования на Играх в Пхенчхане, и лыжи. SPORT.TUT.BY представляет лоты, средства от реализации которых пойдут на нужды организации по поддержке детей с аутизмом. Аукцион продлится до 6 августа.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что в гонке преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане Надежда Скардино сумела отыграть 22 позиции по сравнению со стартовым положением. Она допустила один промах на четырех огневых рубежах и финишировала на 14-м месте, которое стало лучшим для белорусской команды в этот соревновательный день.

— И стрельба у меня получилась, и скорость была приличной, так как уже приноровились к местному снегу и сумели правильно подобрать смазку для лыж, — вспоминает Надежда. — После этой гонки поняла, что нахожусь в хорошей форме и что можно побороться за высокие места на следующих олимпийских стартах.


Фото: Reuters

На олимпийском жилете с гонки преследования помимо автографа Скардино (второй справа) стоят подписи Дарьи Домрачевой, Уле-Эйнара Бьорндалена, Динары Алимбековой (слева направо) и Ирины Кривко (слева внизу). Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории: 8 золотых наград на Олимпиадах, 6 Кубков мира и 20 побед на чемпионатах мира. Скардино, Домрачева, Алимбекова и Кривко в Пхенчхане-2018 выиграли золото в эстафете.

Еще одним лотом на благотворительном аукционе стали лыжи с автографом Надежды, на которых она несколько лет бегала на этапах Кубка мира и чемпионатах мира.

— Затрудняюсь сказать, где именно, так как у биатлонистов, как водится, с собой всегда несколько пар лыж, — отметила Скардино. — Но, поверьте, если я на этих лыжах соревновалась, то они хорошие: помогали мне добиваться высоких результатов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вырученные средства от продажи лотов пойдут на нужды МБОО «Дети. Аутизм. Родители», соорганизатора проекта многократного призера Олимпийских игр по плаванию Александры Герасимени «Спорт-инклюзия». В нем намерены использовать методики, хорошо зарекомендовавшие себя в Италии, где уже несколько десятков лет не существует спецучреждений для людей с аутизмом. Проект призван помочь пройти социализацию детям с аутизмом в компании со здоровыми детьми через занятия плаванием. Больше информации — на сайте проекта «Спорт-инклюзия».

Лот 1 (олимпийский бип Надежды Скардино) — сделать ставку

Лот 2 (лыжи Надежды Скардино) — сделать ставку

Вы также можете оказать помощь МБОО «Дети. Аутизм. Родители» через благотворительный взнос на ЕРИП:

— платежи

— благотоворительность, общественные объединения

— помощь детям, взрослым

— Дети. Аутизм. Родители

— благотворительный взнос или сразу ввести в графу «Платеж по коду услуги». Код благотворительного платежа в пользу «Дети. Аутизм. Родители» — 4439741

 
 
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SPORT.TUT.BY представляет лоты, средства от реализации которых пойдут на нужды организации по поддержке детей с аутизмом.
 
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