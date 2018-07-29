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На Августовский канал начал курсировать автобус с креплениями для велосипедов

30.07.2018 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно в минувшее воскресенье отправился в свой первый рейс автобус со специальными велокреплениями. Усовершенствованный транспорт ходит по маршруту Гродно — Августовский канал шлюз Домбровка. За один раз автобус может перевезти 5 велосипедов, сообщает «Гродненская правда».


Конструкция продумана так, что двухколесный транспорт любой конфигурации закрепят: все механизмы регулируются.

— Планируя подобный автобусный маршрут, мы очень тщательно подбирали крепления, постоянно совершенствовали конструкцию, неоднократно все тестировали, проверяли, — рассказал первый заместитель директора ОАО «Автобусный парк города Гродно» Дмитрий Буткевич. — Нужно было подобрать правильный автобус: не слишком высокий, не слишком низкий. Хотелось сделать все так, чтобы пассажирам было комфортно и удобно.


Оценила новинку и председатель правления общественного объединения велосипедистов «ВелоГродно» Юлия Коледа.


Автобус пока ходит в тестовом режиме, поэтому лучше позвонить заранее и узнать, будет он с креплением или нет. Информацию можно получить по телефону 50−90−90. Напомним, автобус на Августовский канал ходит ежедневно три раза в день — в 10.15, 14.40 и 19.00.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в минувшее воскресенье отправился в свой первый рейс автобус со специальными велокреплениями. Усовершенствованный транспорт ходит по маршруту Гродно -...
 
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