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Минские власти будут выявлять незаконные свалки и нарушителей на пляжах с помощью дрона

30.07.2018 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Следить за порядком на столичных пляжах экологам теперь помогает квадрокоптер, сообщил агентству «Минск-Новости» начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Александрович.


Фото: "Минск-Новости"

Представитель Мингоркомприроды уточнил: рейды по зонам отдыха у воды проводятся регулярно и нарушений с каждым годом становится все меньше. Тем не менее экологи держат обстановку на контроле. Постоянно проверяют своевременность вывоза мусора с контейнерных площадок, отсутствие машин в 30-метровой зоне у воды, наличие исправных шлагбаумов, преграждающих путь несанкционированному транспорту.

— При помощи квадрокоптера очень удобно держать под контролем обстановку на пляжах. Но это не единственная и не основная функция нового оборудования. В Минске имеется ряд довольно обширных по площади территорий, которые очень сложно объехать на транспорте. А за ситуацией на этих участках экологам также необходимо следить, чтобы своевременно выявлять нарушения. Это и бывший военный полигон в Колодищах, и поймы городских рек. Именно на таких участках мы планируем в первую очередь использовать дрон, чтобы контролировать обстановку. Возможно, у нас даже получится выявлять подобным образом нарушителей, которые устраивают несанкционированные свалки. Потому что такая проблема в городе до сих пор существует, — пояснил Александрович.

В комитете разработан график использования квадрокоптера. По итогам обследований представители комитета намерены принимать меры в соответствии с действующим законодательством по наведению порядка на территориях города.

По словам специалиста, с помощью дрона уже обследовали бывший военный полигон в Колодищах, а также территории пляжей на водохранилищах Дрозды и Криница. Результатами экологи удовлетворены.

— Помимо того, что квадрокоптер ускоряет процесс обследования, он еще помогает экономить транспортное топливо, а также способствует уменьшению выбросов от передвижных источников в атмосферу, что для нас как для природоохранной организации тоже немаловажно, — отметил эколог.

 
Теги: Минск
 
 
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С помощью дрона уже обследовали бывший военный полигон в Колодищах.
 
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