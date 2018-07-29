Сумма компенсаций, которые должен выплатить туроператор «Натали Турс» в Беларуси, около полумиллиона евро. При этом в представительстве компании в нашей стране не знают точных сроков, когда начнутся выплаты. Все зависит от московского офиса.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В редакцию портала обратилась директор турфирмы «Малибу Трэвел». Она рассказала, что компания продала три тура от туроператора «Натали Турс» на сумму около четырех тысяч евро. Никто эти затраты не компенсировал, а сумма для агентства существенная. По белорусскому законодательству, перед туристом отвечает тот, кто заключил договор. То есть с туристами рассчитывается не «Натали Турс», а белорусские турфирмы, которые продали туры этого туроператора.

— Они должны нам четыре тысячи евро, есть агентства, которым они должны 15, кому-то — две тысячи, а есть агентства, которым они должны 100 тысяч евро. У нас было три тура, мы оплатили их своими деньгами. Почему мы должны четыре тысячи кому-то дарить? — задается представитель турфирмы.

По ее словам, если что-то подобное завтра случится с другим туроператором, то турфирмы просто не выживут.

— Они (представительство «Натали Турс» в Минске — Прим. TUT.BY) сказали писать письма на возврат денег, мы написали, запросили акт сверки, они обещали его выслать в крайнем случае в понедельник. Не берут трубку, поехали с актом в офис — дверь никто не открывает, — удивляется девушка, пояснив, что они уже написали заявление в СК.

Директор минского представительства «Натали Турс» Ольга Вышинская прокомментировала, что информации по срокам выплат компенсаций у нее пока нет.

Эту информацию должен предоставить головной офис в Москве, в Беларуси же работает его представительство, а директор — наемный сотрудник в компании.

Напомним, что ранее руководство минского представительства туроператора отмечало, что от выплат никто не отказывается. При этом компания компенсировала турагентствам-партнерам около 10% суммы, которую должно вернуть.

По словам Виталия Грицевича, заместителя директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, эти выплаты не совсем можно считать компенсациями, так как по его информации, были возвращены деньги, которые не успели уйти в Россию.

Специалист отмечает, что сегодня в плане туроператора речь идет примерно о 400 турах «Натали Турс», которые продали в Беларуси.

— Это не туристы, это туры, а обычно по турам летают парами, с детьми. Поэтому речь идет примерно о тысяче человек. С учетом того, что «Натали Турс» работает в премиум сегменте, то стоимость туров немалая. В целом общая сумма нереализованных туров, которые продали у нас, составляет около полумиллиона евро, — рассказывает Виталий Грицевич.

По его словам, ситуация затронула более сотни белорусских агентств. Правда, нужно понимать, что кто-то мог продать и один-два тура.

— Возможно, для тех, кто продал один-два тура, это не столь критично, хотя в середине сезона выбросить из оборота 5−6 тысяч евро, тоже может быть напряженно. Есть турфирмы, у которых десятки клиентов, по которым они работали с «Натали Турс». И там суммы идут на десятки тысяч, у некоторых фирм — более 100 тысяч евро.

По словам эксперта, заработок агентства с тура — 5−10% от стоимости, но при учете скидок, может быть и 5−6%.

— Турагентства в данном случае не защищены. По закону они обязаны все компенсировать туристу, это их ответственность. И это может привести к тому, что по суду турагентству выставят компенсацию в 50 тысяч евро, и ему ничего не останется как объявить себя банкротом и подать документы на ликвидацию. Чтобы это не произошло, турфирмам и клиентам стоит найти общий язык, установить какую-то рассрочку по выплатам. Клиенты тоже должны понимать, что турфирма может разориться, и в итоге они ничего не получат. А турфирмы же невиноваты, это же не случаи мошенничества.

На сайте Республиканского союза туристических организаций сегодня появилось письмо от турфирм, которое они хотят адресовать министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку. Они просят внести изменения в закон «О туризме». В частности, ввести обязательное страхование ответственности туроператоров, а также государственного страхового фонда. Также речь идет о том, чтобы разграничить ответственность туроператоров и турагентств перед туристами.

По словам Виталия Грицевича, такие изменения в закон назрели давно, и они уже внесены в план на следующий год.

— К сожалению, мы не смогли внести эти изменения раньше. Но мы собираемся четко разграничить, что такое туроператор, турагент, степень их ответственности должна быть разной. Нужно прописать шаги по поводу страховых и финансовых гарантий. Возможно, будет создан страховой фонд, и каждый туроператор сможет иметь свои страховые гарантии. Чтобы в случае банкротства или любого случая неисполнения обязательств, были деньги, которые можно направить на то, чтобы оплатить отели, перелеты и чтобы туристы, которые попали в эту ситуацию, не страдали от того, что туроператор в последний момент прекратил свою деятельность.

По его информации, некоторые турфирмы уже готовят судебные иски в адрес «Натали Турс».

— Сегодня звонили из одной турфирмы и поставили в известность, что идут в суд.

Виталий Грицевич отмечает, что ситуация с туроператором — нестандартная для нашего туристического рынка. Она, действительно, может привести к банкротству некоторых турфирм, и сейчас турфирмам и туристам важно совместно искать варианты решения.

Напомним, один из крупнейших российских туроператоров «Натали Турс» заявил, что аннулирует все подтвержденные туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года. Сообщалось , что ситуация затронула около 400 белорусов, купивших туры, и 89 человек, которые на момент произошедшего находились на курортах.

Компания «Натали Турс» в Беларуси сотрудничала со многими турагентствами. По информации источника TUT.BY, в основном туры продавались в Испанию, ОАЭ, Грецию, Чехию и Россию.