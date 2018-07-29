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36-летний житель Бобруйска сознался в убийстве двух девушек. Его ждет несколько экспертиз
30.07.2018 18:34 — Новости Общества | Tut.by
Следователи предъявили обвинение 36-летнему жителю Бобруйска за расправу над двумя девушками. Его действия квалифицированы как убийство с особой жестокостью, сам он вину признал полностью. Подробности
20 июля в бобруйской квартире
Как уточнили следователи, в тот вечер компания выпивала в одном из увеселительных заведений. После отправилась в квартиру, а примерно в 7 утра мужчина убил случайных знакомых молотком и ножом.
Фигуранту уже предъявлено обвинение по п. 1, 6 ч. 2 ст. 139 (Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). За это грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или казнь.
«Мужчина вину признал полностью и дает показания следователям», — рассказали в ведомстве. В отношении фигуранта назначено несколько экспертиз: стационарная психолого-психиатрическая, сексологическая и психофизиологическая.
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Сам мужчина вину признал полностью и дает показания.
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