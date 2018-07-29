36-летний житель Бобруйска сознался в убийстве двух девушек. Его ждет несколько экспертиз

Следователи предъявили обвинение 36-летнему жителю Бобруйска за расправу над двумя девушками. Его действия квалифицированы как убийство с особой жестокостью, сам он вину признал полностью. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

20 июля в бобруйской квартире нашли тела двух девушек , погибшим было 26 и 27 лет. Одна из них успела позвонить в милицию, но не указала точный адрес. Накануне девушки познакомились в кафе с мужчиной и уехали с ним на такси. Подозреваемым оказался бывший уголовник, 36-летний местный житель. Как заявлял министр МВД, причиной происшествия стал «человеческий фактор».

Как уточнили следователи, в тот вечер компания выпивала в одном из увеселительных заведений. После отправилась в квартиру, а примерно в 7 утра мужчина убил случайных знакомых молотком и ножом.

Фигуранту уже предъявлено обвинение по п. 1, 6 ч. 2 ст. 139 (Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). За это грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или казнь.

«Мужчина вину признал полностью и дает показания следователям», — рассказали в ведомстве. В отношении фигуранта назначено несколько экспертиз: стационарная психолого-психиатрическая, сексологическая и психофизиологическая.