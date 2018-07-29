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Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

30.07.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Каждый год 27 июля вьетнамский народ отмечает День памяти погибших за независимость своей Родины-Социалистической Республики Вьетнам. В этот день принято посещать могилы погибших воинов и отдавать им долг памяти. Они помнят и уважают вклад советских специалистов, который был одним из решающих в их Победе с американскими агрессорами. Одним из таких специалистов был и наш земляк Михаил Константинович Бриндиков, он погиб исполняя свой интернациональный долг.

В этот день в наш район приехали военные атташе по вопросам обороны: старший полковник ВУ ВАН Тху с супругой и его помощник – майор Фам Ван Фыок, а также Председатель Союза ветеранов вьетнамской войны в Республике Беларусь, председатель общества дружбы «Беларусь-Вьетнам» М. С. Виноградов. В сопровождении заместителя председателя райисполкома И. И. Петрусевич, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома С. Л. Старовойтовой, военного комиссара райвоенкомата Ю. Г. Исмаилова, ветерана войны во Вьетнаме И. Ф. Исакова и другими заинтересованными лицами побывали на Забычанском кладбище у могилы погибшего земляка. Гостей встретили председатель сельского Совета В. Л. Дадалева и учащиеся из Муринборского УПК. Здесь, около могилы М. К. Бриндикова состоялся митинг и возложение цветочных корзин. Присутствовавшая на мероприятии сестра погибшего Раиса Федоровна Петрущенко поблагодарила вьетнамских друзей и своих земляков за память к ее брату.

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова


Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова


Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова


Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова


Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова


Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова


Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова


Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

 

Фото Людмилы Смоляковой.

 
 
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Каждый год 27 июля вьетнамский народ отмечает День памяти погибших за независимость своей Родины-Социалистической Республики Вьетнам. В этот день принято
 
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