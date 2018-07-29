Вьетнамские друзья почтили память нашего погибшего земляка Михаила Бриндикова

Каждый год 27 июля вьетнамский народ отмечает День памяти погибших за независимость своей Родины-Социалистической Республики Вьетнам. В этот день принято посещать могилы погибших воинов и отдавать им долг памяти. Они помнят и уважают вклад советских специалистов, который был одним из решающих в их Победе с американскими агрессорами. Одним из таких специалистов был и наш земляк Михаил Константинович Бриндиков, он погиб исполняя свой интернациональный долг.

В этот день в наш район приехали военные атташе по вопросам обороны: старший полковник ВУ ВАН Тху с супругой и его помощник – майор Фам Ван Фыок, а также Председатель Союза ветеранов вьетнамской войны в Республике Беларусь, председатель общества дружбы «Беларусь-Вьетнам» М. С. Виноградов. В сопровождении заместителя председателя райисполкома И. И. Петрусевич, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома С. Л. Старовойтовой, военного комиссара райвоенкомата Ю. Г. Исмаилова, ветерана войны во Вьетнаме И. Ф. Исакова и другими заинтересованными лицами побывали на Забычанском кладбище у могилы погибшего земляка. Гостей встретили председатель сельского Совета В. Л. Дадалева и учащиеся из Муринборского УПК. Здесь, около могилы М. К. Бриндикова состоялся митинг и возложение цветочных корзин. Присутствовавшая на мероприятии сестра погибшего Раиса Федоровна Петрущенко поблагодарила вьетнамских друзей и своих земляков за память к ее брату.























































































Фото Людмилы Смоляковой.