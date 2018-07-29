Историческое здание в Минске покрасили в ярко-розовый. Пришлось перекрашивать

В столице перекрасили фасад исторического здания начала 20 века на проспекте Машерова из ярко-розового обратно в кирпичный цвет. Об этом сообщается в телеграм-канале #МотолькоПомоги: Минск .



Фото: facebook.com/AntonMotolko

В июне фасад здания возле бывшего троллейбусного депо на проспекте Машерова покрасили в несвойственный ему ярко-розовый цвет. После обращения активистов в Минкульт здание перекрасили в цвет красного кирпича. Как сообщается в письме за подписью заместителя главы администрации Центрального района Дениса Жубля, сейчас цвет соответствует паспорту объекта.

— В связи с допущенной цветовой ошибкой (несоответствие внешнего вида здания утвержденному архитектурному решению) окраска фасада в другой цвет была произведена незамедлительно. Сумма от повторной покраски удержана с виновных лиц.



Теперь здание выглядит так. Фото: телеграм-канал #МотолькоПомоги: Минск

Здание находится на балансе у «Минсктранса». Работы проводил филиал «Ремонтно-строительное управление».

Здание на Машерова, 3 построено в начале 20 века. Здесь находилось трамвайное управление. Объект имеет статус историко-культурной ценности 3-й категории.