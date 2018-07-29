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Список Жировичской иконы Божией Матери прибудет в Борисов

30.07.2018 — Новости Общества | Единство  
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Святыню торжественно встретят 7 августа в 15-00 у поклонного креста при въезде в город Борисов со стороны Минска.

Далее с 15.30 до 18.00 – состоится автомобильный КРЕСТНЫЙ ХОД с иконой по храмам города по маршруту:

  • храм св. блгв. кн. Дмитрия Донского (Печи)
  • храм свв. блгвв. князей Бориса и Глеба (6-й микрорайон)
  • храм вмч. Георгия Победоносца (Лядище)
  • храм Святой Живоначальной Троицы (Батареи)
  • храм Рождества Христова (ул. Заслонова)
  • храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (д. Гора)
  • 00 – прибытие в кафедральный собор Воскресения Христова (старый город, ул. Лопатина д.34), где икона будет пребывать до 9 августа;
  • 9 августа в 16.00 – отбытие иконы в г. Крупки.

Приглашаем прихожан принять участие в автомобильном КРЕСТНОМ ХОДЕ (запись на автобус в ларьках храмов или на своем транспорте), либо встретить чудотворный образ в одном из храмов 7 августа с 15.30 до 18.00.

http://borisov-spas.by

 
Теги: Минск
 
 
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По благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси; епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина 7 –9 августа в...
 
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