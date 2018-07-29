Список Жировичской иконы Божией Матери прибудет в Борисов

Святыню торжественно встретят 7 августа в 15-00 у поклонного креста при въезде в город Борисов со стороны Минска.

Далее с 15.30 до 18.00 – состоится автомобильный КРЕСТНЫЙ ХОД с иконой по храмам города по маршруту:

храм св. блгв. кн. Дмитрия Донского (Печи)

храм свв. блгвв. князей Бориса и Глеба (6-й микрорайон)

храм вмч. Георгия Победоносца (Лядище)

храм Святой Живоначальной Троицы (Батареи)

храм Рождества Христова (ул. Заслонова)

храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (д. Гора)

00 – прибытие в кафедральный собор Воскресения Христова (старый город, ул. Лопатина д.34), где икона будет пребывать до 9 августа;

9 августа в 16.00 – отбытие иконы в г. Крупки.

Приглашаем прихожан принять участие в автомобильном КРЕСТНОМ ХОДЕ (запись на автобус в ларьках храмов или на своем транспорте), либо встретить чудотворный образ в одном из храмов 7 августа с 15.30 до 18.00.