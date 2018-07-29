"Нарвал для своих нужд". В Жлобине у подростка нашли килограмм конопли

Днем 28 июля милиция задержала десятиклассника с килограммом конопли. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

«Недалеко от железнодорожного вокзала районного центра задержан 15-летний ученик 10-го класса. При себе юноша имел полимерный пакет с измельченным невысушенным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это опасное наркотическое вещество, не используемое в медицинских целях — марихуана. Парень пояснил, что коноплю нашел вблизи деревни Солтановка и нарвал для своих нужд», — рассказали в милиции.

Общий вес изъятого вещества составил 1 193,61 грамма. Также милиционеры выехали в указанное подростком место и уничтожили еще порядка 15 кг дикорастущей конопли.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК Беларуси. Подростку грозит до пяти лет лишения свободы.