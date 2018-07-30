ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: Летом обостряется проблема травмирования и гибели детей

30.07.2018 20:20 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 30 июля. В период летних каникул в Беларуси проблема гибели и травмирования детей обостряется. Основываясь на анализе материалов проверок и возбужденных уголовных дел, Следственный комитет констатирует "незавидную регулярность фактов дорожно-транспортных происшествий с участием малолетних и несовершеннолетних, утоплений, бытовых, уличных и иных детских травм", говорится в сообщении СК.

Основными причинами, способствующими гибели и травматизму детей, следователи называют недосмотр со стороны взрослых, прежде всего родителей, невыполнение несовершеннолетними правил безопасного поведения — их собственная неосторожность и беспечность.

27 июля в 17.35 в агрогородке Лелюки Ивьевского района Гродненской области находящийся на летних каникулах у бабушки пятилетний мальчик выбежал на дорогу и попытался ухватиться за лестницу на корпусе бочки "МЖУ-20", перемещаемой по дороге трактором "Беларус 3022-ДЦ 1" под управлением 22-летнего механизатора сельскохозяйственного предприятия. Не удержавшись, ребенок упал на проезжую часть дороги, получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.

В этот же день около 18 часов в городском поселке Россь Волковысского района Гродненской области девятилетний мальчик внезапно выехал на велосипеде со второстепенной дороги на главную. В результате на него совершил наезд управлявший служебной автомашиной "ГАЗ 3302" 35-летний водитель одного из предприятий района. Ребенку также потребовалась медицинская помощь в условиях стационара.

28 июля около 21.30 в реанимацию в Барановичах была госпитализирована с тяжелыми травмами четырехлетняя девочка. Следователи выяснили, что ребенок был на отдыхе у бабушки. Оставшись без присмотра взрослых, девочка залезла под стоявший на участке двуосный автомобильный прицеп. Травмы головы и спины получила в результате падения сцепного устройства.

29 июля в больницу с острой интоксикацией неясной этиологии госпитализирован пятилетний житель Гродненского района. Следователи рассматривают версию отравления ребенка водой во время купания в каркасном бассейне на участке жилого дома. После того как отец провел очистку воды в бассейне двойной дозой специального средства, ребенок плавал в нем на протяжении дня.

Еще один трагический случай произошел 29 июля в Шумилинском районе Витебской области. Купавшийся в реке вместе с ровесниками 15-летний подросток не рассчитал свои силы и начал тонуть. Дети поспешили позвать на помощь взрослых, однако спасти мальчика так и не удалось.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 июля. В период летних каникул в Беларуси проблема гибели и травмирования детей обостряется. Основываясь на анализе материалов проверок и возбужденных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Бобруйчанину предъявлено обвинение в убийстве двух женщин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.07.2018
Единство
Прамень

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика