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Очередной коррупционный суд, уезжающие работники и запрет походов на стадион - важное за вчера
31.07.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Новый день — как новый вызов: кто-то собирается совершить трудовой подвиг, кто-то — лечь вечером спать пораньше, а кто-то — избавиться от вредной привычки. Если последнее про вас — милости просим на наш
ВАЖНОЕ
Начнем с большой международной политики. Генпрокуратура Кыргызстана Минска выдачи бывшего премьер-министра, а ныне директора БНБК">продолжает добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова, проживающего в Минске под именем Даниил Урицкий. Для тех, кто не в курсе: Урицкий входил в команду Бакиева, а сейчас возглавляет Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.
Вчера же
Давно ни для кого не секрет, что все больше и больше наших соотечественников уезжает на заработки за границу.
Также у нас появились новые виды наказаний. Так с конца октября коммунальников
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Что может волновать белоруса всегда или почти всегда? Конечно, квартирный вопрос. Особенно на фоне недавних заявлений чиновников о сокращении строительства многоэтажек.
Живете вы столице или в городе-спутнике — всех нас в эти дни объединяет одно: летняя жара. Сегодня снова оранжевый уровень, но столбик термометра рекордных отметок
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Есть у нас для вас и новый видеопроект — «Хата з краю». В нем мы будем рассказывать о самых интересных лайфхаках по строительству, ремонту, дизайну помещений и выбору инструментов. Темами для наших сюжетов будут и опыт строительства наших читателей, и практические советы специалистов. Начинаем с истории гуманитария, который строил автономный дом в деревне.
А вот здесь — уже
К сожалению, почти каждый день нам приходится читать о страшных, а нередко «смертельных» ДТП на дороге. Мы побывали на роуд-тесте по контраварийному вождению, прошли полосу препятствий и на примере громких аварий
Вы может и не заметили, но недавно в столице с одним из исторических зданий в центре Минска случился казус: его вдруг покрасили в ярко-розовый цвет. Но потом
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Доброе утро! Новый день - как новый вызов: кто-то собирается совершить трудовой подвиг, кто-то - лечь вечером спать пораньше, а кто-то - избавиться от вредной привычки....
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