Очередной коррупционный суд, уезжающие работники и запрет походов на стадион - важное за вчера

Доброе утро!

Новый день — как новый вызов: кто-то собирается совершить трудовой подвиг, кто-то — лечь вечером спать пораньше, а кто-то — избавиться от вредной привычки. Если последнее про вас — милости просим на наш новый конкурс . А пока рассказываем самое важное и интересное за вчера.





ВАЖНОЕ

Начнем с большой международной политики. Генпрокуратура Кыргызстана Минска выдачи бывшего премьер-министра, а ныне директора БНБК">продолжает добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова, проживающего в Минске под именем Даниил Урицкий. Для тех, кто не в курсе: Урицкий входил в команду Бакиева, а сейчас возглавляет Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

Вчера же начался суд над экс-начальником Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергеем Барисевичем. Обвиняют его, как вы уже догадались, в коррупции. Выяснилось, первые «звоночки» датированы еще 2013 годом. Так что дело непростое — одно только обвинение зачитывали 2,5 часа. Барисевич, кстати, вину признал лишь частично, говорит, что подарки передаривал вышестоящему руководству.





Давно ни для кого не секрет, что все больше и больше наших соотечественников уезжает на заработки за границу. Мы разобрались , чем опасна для нас трудовая миграция и какие страны включились в борьбу за белорусских работников. Например, эксперты говорят, что в ближайшие годы будет расти женская миграция в Польшу, в Литве востребованы наши водители и строители, а вот в Россию мы ездим уже не так часто.

Также у нас появились новые виды наказаний. Так с конца октября коммунальников будут наказывать рублем за ошибки в жировках. Конечно, не орфографические. А например, за лишние суммы или ненужные услуги. Ну, а еще «за плохое поведение» на физических лиц могут наложить такое взыскание , как запрет на посещение стадиона или какого-то другого спортивного сооружения. Сроки запрета немаленькие — от 3 месяцев до 3 лет!

ПОПУЛЯРНОЕ

Что может волновать белоруса всегда или почти всегда? Конечно, квартирный вопрос. Особенно на фоне недавних заявлений чиновников о сокращении строительства многоэтажек. Обсудили эти намерения с экспертами . Только представьте: у нас всего один застройщик сейчас может «отстроить» всю норму метров! А куда деваться остальным? В общем, спрос будет расти, предложение падать, что будет с ценами на жилье — догадаться не трудно. Кстати, вот здесь можно посмотреть на очередную схему из секретного архива «Минскградо» о том, где в столице самая лучшая обеспеченность жилплощадью.





Живете вы столице или в городе-спутнике — всех нас в эти дни объединяет одно: летняя жара. Сегодня снова оранжевый уровень, но столбик термометра рекордных отметок пока не достиг . Ну, а чтобы стало чуть легче, посмотрите наше видео о том, в какое стихийное бедствие жара превратилась во всем мире .

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Есть у нас для вас и новый видеопроект — «Хата з краю». В нем мы будем рассказывать о самых интересных лайфхаках по строительству, ремонту, дизайну помещений и выбору инструментов. Темами для наших сюжетов будут и опыт строительства наших читателей, и практические советы специалистов. Начинаем с истории гуманитария, который строил автономный дом в деревне. Смотрите, что из этого вышло .

А вот здесь — уже почти сериальная история женщины-механизатора, которая получила трактор на «Дожинках». Спойлер: Галина все-таки уволилась и рассказала, почему.





К сожалению, почти каждый день нам приходится читать о страшных, а нередко «смертельных» ДТП на дороге. Мы побывали на роуд-тесте по контраварийному вождению, прошли полосу препятствий и на примере громких аварий выяснили, как можно спасти себя и не покалечить других . Почитайте и пусть все дороги для вас будут легкими.

Все новости понедельника, 30 июля

Вы может и не заметили, но недавно в столице с одним из исторических зданий в центре Минска случился казус: его вдруг покрасили в ярко-розовый цвет. Но потом «незамедлительно» перекрасили — обратно в кирпичный цвет. Оказалось, ошиблись! Живите без казусов и до новых встреч.

Ваша редакция

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