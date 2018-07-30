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Впервые Академия искусств набрала курс студентов с нарушением слуха и речи

31.07.2018 07:10 — Новости Общества | БT  
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Для обучения инклюзивных студентов театральный факультет Академии искусств нуждается в преподавателях-сурдопереводчиках. Язык жестов будет осваивать и педагогический состав. По итогам 4-летнего обучения будет открыт первый государственный театр для людей с ограниченными возможностями.
 
 
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Театр с инклюзией! Впервые Академия искусств набрала курс студентов с нарушением слуха и речи. На специальность "Актер драматического театра и кино" из более сотни...
 
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