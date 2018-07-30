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Международная организация по миграции Беларуси и "Вайбер" создали интернет-группу по теме безопасности при выезде за рубеж
31.07.2018 07:07 — Новости Общества | БT
Зейнал Гаджиев, глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси:
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Международная организация по миграции Беларуси и "Вайбер" создали интернет-группу по теме безопасности при выезде за рубеж
Международная организация по миграции в Беларуси и мессенджер "Вайбер" создали интернет-группу, где будут консультировать по теме безопасности при выезде за...
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