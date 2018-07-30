В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня у белорусских военных второй заезд в "Танковом биатлоне" на Армейских играх По итогам гонки определят финалистов, которые выступят в "Эстафете". А накануне белорусы стали лучшими в первом заезде. Трассу протяженностью более 4 километров...

Например, в Казахстане пройдут три конкурса - Мастеров артиллерийского огня, состязания связистов "Уверенный прием" и "Соколиная охота" - соревнования беспилотных летательных аппаратов. Конкурс лучших минометных расчетов стартует завтра. В этом году в нем будут участвовать солдаты 11 стран. Каждая команда состоит из 21 человека. Участники уже выполнили тренировочные заезды. Первыми на старт «Индивидуальной гонки» выйдут представители нашей страны, а также Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.