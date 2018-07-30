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В Солигорске директор предприятия убил брата-инвалида
31.07.2018 09:30 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 июля. В Солигорске по подозрению в убийстве задержан директор предприятия.
Как сообщает МВД Беларуси, вечером 30 июля мужчина в Солигорске, в снимаемой квартире в ссоре после совместного распития спиртных напитков ножом убил брата. Погибший — инвалид II группы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 31 июля. В Солигорске по подозрению в убийстве задержан директор предприятия. Как сообщает МВД Беларуси, вечером 30 июля мужчина в Солигорске, в снимаемой...
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