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В Солигорске директор предприятия убил брата-инвалида

31.07.2018 09:30 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 июля. В Солигорске по подозрению в убийстве задержан директор предприятия.

Как сообщает МВД Беларуси, вечером 30 июля мужчина в Солигорске, в снимаемой квартире в ссоре после совместного распития спиртных напитков ножом убил брата. Погибший — инвалид II группы.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 июля. В Солигорске по подозрению в убийстве задержан директор предприятия. Как сообщает МВД Беларуси, вечером 30 июля мужчина в Солигорске, в снимаемой...
 
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