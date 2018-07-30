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Пожар в зерносушильном комплексе в Россонском районе успел уничтожить 200 кг из 40 т пшеницы

31.07.2018 07:31 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 июля. 200 кг пшеницы уничтожено в результате пожара в зерносушильном комплексе в деревне Селявщина Россонского района.

ЧП произошло в ночь на 31 июля, сообщило Витебское областное управление МЧС. Пожарные и работники хозяйства спасли 39,8 тонны пшеницы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 июля. 200 кг пшеницы уничтожено в результате пожара в зерносушильном комплексе в деревне Селявщина Россонского района. ЧП произошло в ночь на 31 июля,...
 
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