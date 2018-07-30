31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Административный запрет на посещение соревнований для болельщиков-хулиганов вводится в Беларуси. Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Беларуси", который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Закон предусматривает введение нового вида административного взыскания - запрета на посещение физкультурно-спортивных сооружений во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований. Такой запрет может применяться за совершение на территории стадиона отдельных административных правонарушений. В их числе мелкое хулиганство (ст.17.1 КоАП), распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения (ст.17.3), пропаганда, распространение нацистской символики или атрибутики (ст.17.10).

Административный запрет устанавливается на срок от трех месяцев до трех лет. За нарушение запрета предусмотрена ответственность в виде штрафа или административного ареста.

Поправки, касающиеся введения административного запрета для болельщиков-хулиганов, вступают в силу через три месяца после официального опубликования закона, которое состоялось 28 июля.-0-